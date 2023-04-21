"Просил, чтобы ее не было": Хлывнюк рассказал об отношениях с Оксаной Марченко

Хлывнюк поведал о своих отношениях с предательницей Украины Оксаной Марченко.

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Марченко / facebook.com/oksana.marchenko.tv

Украинский певец и автор, лидер группы Андрей Хлывнюк вспомнил о своей работе со скандальной телеведущей, запроданкой Оксаной Марченко.

В далеком 2015 году Хлывнюк был в жюри талант-шоу Х-фактор, где Марченко была ведущей. По словам Хлывнюка, уже тогда он пыьался не общаться с Марченко. "Мы поговорили одну или две минуты за все это время. У меня был разговор с главой телеканала, когда он меня нанимал, я просил, чтобы ее не было. Этот разговор закончился, к тому времени, тем, что жена за мужа не отвечает", – поделился Хлывнюк в интервью для YouTube-канала pressing.

Между тем, артист все же согласился на не маленький аргумент. В частности, за судейство в шоу ему заплатили 100 000 долларов.

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Отметим, ранее украинский певец и лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк начал тур по городам Европы с целью собрать помощь для украинских военных, которые ведут кровопролитную войну против российских террористов.

Кроме того, в интервью с Яниной Соколовой артист рассказал, что не оборвал все связи с артистами российского происхождения. Одному человеку он по-прежнему доверяет и поддерживает связь.

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