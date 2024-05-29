Уже в суде: предательницу Оксану Марченко накажут в Ивано-Франковске

Оксану Марченко будут судит в Ивано-Франковске, предательнице грозит 8 лет тюрьмы.

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Оксана Марченко лишится всего имущества / коллаж: Главред, фото: t.me/oksana_marchenko_official

Служба безопасности Украины завершила досудебное расследование относительно финансирования Оксаной Марченко российских оккупантов в Крыму. Ее схема принесла террористам более 21 миллиона гривен.

На официальной странице СБУ в Ивано-Франковской области сообщили, что материалы уголовного производства относительно Оксаны Марченко передали в суд.

Предательница Украины и кума диктатора Путина Марченко, которая уехала жить в страну-террориста РФ, обвиняется по двум статьям:

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финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти;

изменения границ территории или государственной границы Украины и коллаборационизм.

"Установлено, что по указанию Оксаны Марченко руководители аффилированных компаний платили росгвардии и МВД РФ за "охрану недвижимости Медведчуков" на территории полуострова. На протяжении 2014-2022 годов Марченко и ее сообщники непосредственно профинансировали участвующие в осуществлении вооруженной агрессии РФ против Украины формирования на общую сумму более 21 млн грн", – сообщили в ведомстве.

К преступной схеме были также причастны два топ-менеджера из Киева, один из которых уже осужден, а другой ожидает своего приговора. Сейчас имущество Марченко под арестом.

Дело идет о ценных бумагах, имущественных и корпоративных правах в различных предприятиях, 30 квартирах, 8 жилых домов, 11 земельных участках, 2 объектах коммерческой недвижимости, 17 паркоместах и гаражей в Киеве, 13 земельных участках в разных регионах Украины, 2 базах отдыха и 2 спортивных базах в столице, Прикарпатье и Закарпатье, доме во Львовской области, двух масштабных имущественных комплекса и жилых домах в Крыму с эллингом и вертолетной площадкой, яхты, 19 автомобилей, в том числе два Maybach и Bentley Continental, и 757 произведений живописи и икон, коллекции часов, ювелирных изделий, антиквариата, многотысячный фонд старопечатных изданий.

Кто такая Оксана Марченко? Оксана Марченко – бывшая украинская телеведущая, супруга пророссийского олигарха Виктора Медведчука, кума президента РФ Владимира Путина.

19 февраля 2021 года СНБО Украины ввел санкции в отношении Марченко за финансирование терроризма, вооруженной и информационной агрессии России в отношении Украины. Фигурантка базы "Миротворец". В апреле 2023 года Марченко был объявлен в розыск как лицо, скрывавшееся от досудебного расследования с 24 марта 2023 года.

Оксана Марченко - последние новости по теме

Отметим, жена предателя Медведчука Оксана Марченко решила сменить имидж. После многочисленных пластических операций и косметических процедур она совершенно потеряла сходство со своей прежней внешностью времен ее съемок в "Х-факторе". На свежем фото кума Путина показала себя со сдержанным макияжем и новым цветом волос.

А также Андрей Хлывнюк вспомнил о своей работе со скандальной телеведущей, запроданкой Оксаной Марченко. В далеком 2015 году Хлывнюк был в жюри талант-шоу Х-фактор, где Марченко была ведущей. По словам Хлывнюка, уже тогда он пытался не общаться с Марченко.

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