Закрутила роман с охранником Путина: предательница Оксана Марченко пошла вразнос в РФ

Оксана Марченко, в основном, находится в РФ, но частенько ездит отдыхать на Кипр.

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Оксана Марченко готовится появится росТБ / коллаж: Главред, фото: t.me/oksana_marchenko_official

Предательница Украины, скандальная ведущая Оксана Марченко, которая также является кумой диктатора Путина, еще перед началом полномасштабного вторжения РФ в Украину, сбежала в страну-террористку Россию.

Марченко полностью пропала из соцсетей и только недавно опубликовала фото с новым имиджем.

Как сообщает OBOZ.UA, по их инсайдерской информации выплыло, что Кремль планирует масштабную кампанию по продвижению политического проекта Виктора Медведчука (мужа Марченко) "Другая Украина", лицом которой должна стать Оксана.

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Также стало известно, что предательница Марченко проживает в РФ, но иногда уезжает на отдых к Средиземному морю на Кипр. А кремлевские чиновники даже подозревают, что ведущая закрутила роман с одним из охранников Путина.

Стоит отметить, не так давно журналисты нашли подтверждение сотрудничества Марченко с продюсером-путинистом с СТБ в РФ. Похоже, ведущая снова появится на экранах, но только уже не в Украине, где ее раньше любили и уважали, а в стране-оккупанте, и станет еще одним рупором кремлевской пропаганды.

Кто такая Оксана Марченко? Оксана Марченко – бывшая украинская телеведущая, супруга пророссийского олигарха Виктора Медведчука, кума президента РФ Владимира Путина.

19 февраля 2021 года СНБО Украины ввел санкции в отношении Марченко за финансирование терроризма, вооруженной и информационной агрессии России в отношении Украины. Фигурантка базы "Миротворец". В апреле 2023 года Марченко был объявлен в розыск как лицо, скрывавшееся от досудебного расследования с 24 марта 2023 года.

Оксана Марченко - последние новости по теме

Добавим, недавно бывшая украинская телеведущая Оксана Марченко пытается сделать в стране-агрессоре РФ новую карьеру ‒ и выпустила в Сети новый сезон своего сериала "Паломница".

А также Оксана Марченко показала, как выглядит сейчас. После многочисленных пластических операций и косметических процедур она совершенно потеряла сходство со своей прежней внешностью времен ее съемок в "Х-факторе". На свежем фото кума Путина показала себя со сдержанным макияжем и новым цветом волос.

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