УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Закрутила роман с охранником Путина: предательница Оксана Марченко пошла вразнос в РФ

Элина Чигис
28 апреля 2024, 09:43
Оксана Марченко, в основном, находится в РФ, но частенько ездит отдыхать на Кипр.
Оксана Марченко
Оксана Марченко готовится появится росТБ / коллаж: Главред, фото: t.me/oksana_marchenko_official

Предательница Украины, скандальная ведущая Оксана Марченко, которая также является кумой диктатора Путина, еще перед началом полномасштабного вторжения РФ в Украину, сбежала в страну-террористку Россию.

Марченко полностью пропала из соцсетей и только недавно опубликовала фото с новым имиджем.

Как сообщает OBOZ.UA, по их инсайдерской информации выплыло, что Кремль планирует масштабную кампанию по продвижению политического проекта Виктора Медведчука (мужа Марченко) "Другая Украина", лицом которой должна стать Оксана.

видео дня

Также стало известно, что предательница Марченко проживает в РФ, но иногда уезжает на отдых к Средиземному морю на Кипр. А кремлевские чиновники даже подозревают, что ведущая закрутила роман с одним из охранников Путина.

Стоит отметить, не так давно журналисты нашли подтверждение сотрудничества Марченко с продюсером-путинистом с СТБ в РФ. Похоже, ведущая снова появится на экранах, но только уже не в Украине, где ее раньше любили и уважали, а в стране-оккупанте, и станет еще одним рупором кремлевской пропаганды.

Кто такая Оксана Марченко?

Оксана Марченко – бывшая украинская телеведущая, супруга пророссийского олигарха Виктора Медведчука, кума президента РФ Владимира Путина.
19 февраля 2021 года СНБО Украины ввел санкции в отношении Марченко за финансирование терроризма, вооруженной и информационной агрессии России в отношении Украины. Фигурантка базы "Миротворец". В апреле 2023 года Марченко был объявлен в розыск как лицо, скрывавшееся от досудебного расследования с 24 марта 2023 года.

Оксана Марченко - последние новости по теме

Добавим, недавно бывшая украинская телеведущая Оксана Марченко пытается сделать в стране-агрессоре РФ новую карьеру ‒ и выпустила в Сети новый сезон своего сериала "Паломница".

А также Оксана Марченко показала, как выглядит сейчас. После многочисленных пластических операций и косметических процедур она совершенно потеряла сходство со своей прежней внешностью времен ее съемок в "Х-факторе". На свежем фото кума Путина показала себя со сдержанным макияжем и новым цветом волос.

Читайте больше о Марченко:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Оксана Марченко Виктор Медведчук новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

РФ применила БпЛА неустановленного типа для атаки на Украину: детали от ВСУ

РФ применила БпЛА неустановленного типа для атаки на Украину: детали от ВСУ

10:09 Украина
Возвращение мужчин в Украину: в МИД Польши оценили идею лишения выплат

Возвращение мужчин в Украину: в МИД Польши оценили идею лишения выплат

09:27 Мир
"Сделали все возможное": в ВСУ сделали важное заявление по обороне Часового Яра

"Сделали все возможное": в ВСУ сделали важное заявление по обороне Часового Яра

08:46 Украина
Все главные новости

Популярное

Мощные ливни и торнадо: Украину ждет новая аномалия - прогноз синоптика 27136

Мощные ливни и торнадо: Украину ждет новая аномалия - прогноз синоптика

Какой будет погода в мае 2024 года: синоптик рассказала о погодных сюрпризах 2979

Какой будет погода в мае 2024 года: синоптик рассказала о погодных "сюрпризах"

Взорваны самолеты и модули для КАБов: новые подробности удара по аэродрому в РФ 2930

Взорваны самолеты и модули для КАБов: новые подробности удара по аэродрому в РФ

Коммандос зачистят плацдарм: майор раскрыл сценарий прорыва на Левобережье 2807

"Коммандос" зачистят плацдарм: майор раскрыл сценарий прорыва на Левобережье

Последние новости

10:22

Китайский гороскоп на завтра 29 апреля: Тиграм - срыв планов, Лошадям - трудное решение

10:14

В Германии ножом убили двух украинцев: копы подозревают гражданина РФ

10:09

РФ применила БпЛА неустановленного типа для атаки на Украину: детали от ВСУ

09:47

В США суд обязал Бритни Спирс выплатить отцу 2 млн долларов

09:43

Закрутила роман с охранником Путина: предательница Оксана Марченко пошла вразнос в РФ

Украина способна начать наступление на Крым после отражения атаки РФ весной - ГетьманУкраина способна начать наступление на Крым после отражения атаки РФ весной - Гетьман
09:40

С Вербным воскресеньем - душевные картинки и поздравления с праздником

09:30

Гороскоп на завтра 29 апреля: Близнецам - опасность на работе, Ракам - импульсивные решения

09:27

Возвращение мужчин в Украину: в МИД Польши оценили идею лишения выплат

09:08

Стоит вспомнить об одном забытом проекте: чем примечателен Як-52Бмнение

Реклама
08:52

Украинцы рискуют утратить до половину пенсии: кому такое угрожает

08:46

"Сделали все возможное": в ВСУ сделали важное заявление по обороне Часового Яра

07:46

Ресурсы "мяса" у Кремля: в ISW оценили, смогут ли ВСУ остановить атаки оккупантов

07:10

Надо за 5 секунд угадать, кто настоящий владелец яхты: сложная загадка

06:20

Вырастут ли тарифы на мобильную связь?мнение

05:50

Почти 2-недельная буря: страну накрыл затяжной геомагнитный шторм

04:30

Как быстро разносить тесную обувь: 7 простых способов, которые точно помогут

03:45

Проблема мигом исчезнет: 6 вариантов, как избавиться от скрипа дворников по стеклу

02:55

"Коммандос" зачистят плацдарм: майор раскрыл сценарий прорыва на Левобережье

02:20

Одуванчики исчезнут навсегда: садовод рассказал о трех гениальных методах

00:08

Деньги "должны" Венгрии: Орбан отличился циничным заявлением о помощи Украине

Реклама
27 апреля, суббота
23:38

Журналисты узнали секретное место отдыха принца Уильяма и Кейт Миддлтон

23:02

РФ массово устанавливает "мангалы" на НПЗ: эксперт сказал, остановят ли они БПЛА

22:41

"Линию соприкосновения удержать невозможно": РФ захватила еще одно село - DeepState

21:46

Остались руины: ДТЭК показала разрушенные ракетами энергообъектыФото

21:39

Китай и проблема завершения войнымнение

21:31

У партнеров есть 7 систем Patriot, но нет решимости: Зеленский сделал важное заявлениеФото

19:34

Регионы будут "плавать": синоптики прогнозируют дожди с сильными грозами

19:31

ГУР осуществило мощную кибератаку: сервисы АО "МТТ" недоступны во многих регионах РФ

19:09

Оккупанты продвинулись и закрепились в Очеретино: ВСУ срочно стягивают силыВидео

18:26

Украли идею у ВСУ: РФ применяют на фронте новую технологию поражения целей - BILD

18:20

Дорога не только в ТЦК: в Минобороны назвали альтернативу после вручения повестки

17:45

Что положить в вазу, чтобы цветы дольше стояли: женщина показала удивительный трюк

17:39

Бритни Спирз в ярости: певица разбила лобовое стекло элитного авто

17:34

Под Часовым Яром не утихают "горячие" бои: в ВСУ раскрыли ситуацию вблизи города

17:10

Ситуация может обостриться: Сырский рассказал о сложной ситуации на фронте

16:52

Могилевская показала младшую дочку

16:37

"Нам нужны люди": посол разъяснил ситуацию с мужчинами призывного возраста в Польше

16:22

Какой будет погода в мае 2024 года: синоптик рассказала о погодных "сюрпризах"

16:17

Отвод танков Abrams с фронта: в ВСУ резко опровергли заявление

16:13

Женщина похудела на 200 килограмм: до и после

Реклама
15:50

Очень важный праздник: что нельзя делать в Вербное воскресенье

15:19

В бой бросили резервы: ВСУ блокировали врага, названо "горячее" направление

15:16

Российская ракета упала под польской границей: Туск выдал заявление об обстреле

14:52

РФ ночью запустила 34 ракеты: Зеленский сказал, чего не хватает Украине для отражения атак

14:51

Что можно и нельзя сажать рядом с пионами: правила, которые рискованно нарушатьВидео

14:26

Певица Ольга Цибульская попала в ДТП

14:00

Мощные ливни и торнадо: Украину ждет новая аномалия - прогноз синоптика

13:44

Взорваны самолеты и модули для КАБов: новые подробности удара по аэродрому в РФ

13:35

РФ атаковала объект инфраструктуры под Днепром: что известно

13:05

Нужно найти коньки за 8 секунд: загадка на проверку внимательности

^
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Пасха 2024
Пасха 2024 в Украине: даты для православных и католиковКакой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 годЧто должно быть на столе на Пасху: список блюд и традицииПочему Украина перешла на новый календарь, но Пасха - в мае: как определяется датаПасха 2024: что можно и нельзя класть в пасхальную корзину
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Лайфхаки
Сад и огородВсе о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Персоны
Владимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новости
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять