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"Проукраинская позиция": известный ведущий рассказал о предательнице Марченко

Элина Чигис
15 марта 2024, 10:50обновлено 15 марта, 12:08
Григорий Решетник поделился, что считал предательницу Оксану Марченко патриоткой Украины.
Оксана Марченко
Оксана Марченко никогда не показывала прокремлевских нарративов на сьемках / коллаж: Главред, фото: instagram.com/oksana.marchenko.official/, t.me/oksana_marchenko_official

Украинский телеведущий Григорий Решетник высказался о предательнице Украины и куме диктатора Путина Оксане Марченко, которая проживает в стране-террористке РФ.

В интервью Алине Доротюк Григорий рассказал, что, когда он с Марченко работал на СТБ, не видел никаких пророссийских настроев у ведущей.

Решетник подчеркнул, что Марченко всегда разговаривала только на украинском языке и он даже считал ее патриоткой.

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"У меня не было рабочих отношений с Оксаной Марченко, поскольку мы не вели никаких проектов. Мы встречались несколько раз на съемках промо, общенациональных съемках. Оксана была украиноязычной ведущей, высказывала проукраинскую позицию. Ее семья, все жили здесь", – подчеркнул Григорий Решетник.

Кто такая Оксана Марченко?

Оксана Марченко – бывшая украинская телеведущая, супруга пророссийского олигарха Виктора Медведчука, кума президента РФ Владимира Путина.
19 февраля 2021 года СНБО Украины ввел санкции в отношении Марченко за финансирование терроризма, вооруженной и информационной агрессии России в отношении Украины. Фигурантка базы "Миротворец". В апреле 2023 года Марченко был объявлен в розыск как лицо, скрывавшееся от досудебного расследования с 24 марта 2023 года.

Добавим, недавно Оксана Марченко показала, как выглядит сейчас. После многочисленных пластических операций и косметических процедур она совершенно потеряла сходство со своей прежней внешностью. На свежем фото кума Путина показала себя со сдержанным макияжем и новым цветом волос.

А также стало известно, что из Марченко в России собираются сделать нового политического лидера и планируют масштабную кампанию, лицом которой она должна стать.

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