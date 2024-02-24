'Аборт - грех, война - священная': в РФ появился новый политический проект для Оксаны Марченко

Оксана Марченко будет внедрять кремлевские нарративы на оккупированных территориях.

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"Паломница" Марченко - новый проект России / Коллаж Главред, скриншот

В террористической России сделали новую политическую ставку на бывшую телеведущую и жену беглого госизменника Медведчука Оксану Марченко.

Как пишет издание Обозреватель со ссылкой на собственные источники, из Марченко в России собираются сделать нового политического лидера и планируют масштабную кампанию, лицом которой она должна стать.

"Ее образ якобы будет строиться вокруг "правильных семейных ценностей" и религии", - пишет медиа.

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Ожидается, что деятельность "праведницы" Марченко будет направлена на зомбирование населения в прифронтовых регионах РФ и оккупированных населенных пунктах Украины. "Оксана Марченко будет играть в проекте особую роль – религиозная жена с железными правильными семейными ценностями для РФ. Методичка: нужно рожать как можно раньше и больше детей, аборт – это грех, и главное – Бог един, а война священная", – утверждает инсайдер, которого цитирует СМИ.

Кроме того, источник сообщает, что Марченко выпивает вместе с таким же предателем Януковичем и поддерживает связь с Азаровым. А еще, говорят, что у нее была интрижка с одним из охранников Путина.

Ранее Марченко показала, как выглядит сейчас. После многочисленных пластических операций и косметических процедур она совершенно потеряла сходство со своей прежней внешностью времен ее съемок в "Х-факторе". На свежем фото кума Путина показала себя со сдержанным макияжем и новым цветом волос. Теперь Оксана Марченко брюнетка с натуральным каштановым оттенком.

Ранее также Марченко выпустила в Сети новый сезон своего сериала "Паломница". На это обратили журналисты проекта "Телебачення Торонто". На экране Марченко бродит с рюкзаком за плечами (и с довольно-таки кислой физиономией) по разным церквям РПЦ и рассказывает всяческого рода небылицы. К примеру, как ее благоверного якобы "спасло" из "застенков" украинских силовиков "приглашение на день рождения Богородицы". Потом она утверждает, что во время обыска в их с Медведчуком особняках кто-то якобы украл все материалы второго сезона "Паломницы". А сейчас якобы воры вернули все украденное.

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