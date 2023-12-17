"Можем сказать на эмоциях": Решетник впервые высказался про развод с женой

Ведущий "Холостяков" Григорий Решетник всегда с огромным благоговением рассказывал про свою семью.

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Григорий Решетник прокомментировал возможность развода с женой Кристиной / коллаж: Главред, фото: instagram.com/grisha_reshetnik

Украинский ведущий, наиболее известный по романтическим реалити-шоу "Холостяк" и "Холостячка", Григорий Решетник является примерным семьянином. Его союзу с женой Кристиной уже 13 лет, и ни у кого не возникает сомнений в том, что в их семье царит идиллия.

Тем не менее недавно шоумен высказался про возможность расставания с женой. Такую ситуацию он прокомментировал в интервью для Славы Демина.

Так Решетник отметил, что ему сложно даже представить ситуацию, которая может побудить его расстаться с супругой. Да и представлять на самом деле он не желает - Кристина для него идеал женщины, с которой он не хочет расставаться ни при каких условиях.

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"Мы можем, когда ссоримся, сказать что-нибудь на эмоциях, но я запрещаю себе, творческому человеку, дальше визуализировать. Пожалуй, наедине, каждый человек моделирует свою жизнь в различных ситуациях. Но сложно представить. Ты живешь в счастливой семье, с прекрасными детьми, и перемещаясь в своей фантазии в другую реальность, ты остаешься духовно здесь, в этом счастье. ... Я ей говорил, и всегда говорю, Бог, когда распределял качества для женщины, он ориентировался на качества моей жены. Это не пафосные слова. Я не найду лучше, чем она. И не ищу", - говорит Григорий.

Что же касается мыслей Кристины на этот счет, то тут ведущий в шутку отметил, что может жена со временем и решит с ним распрощаться: "Конечно, мы взрослые люди. Растут дети. Кристина Дмитриевна, как я говорю, скажет мне допобачення-телебачення".

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