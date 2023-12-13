Певица Тринчер и блогер Волошин не смогли подать документы на развод

Украинская поп-певица Анна Тринчер сообщила, что вместе с супругом-блогером Александром Волошиным не смогла подать документы на развод. Об этом обозленная девушка написала на своей странице в Instagram.
"Пришли в ЗАГС. "Санитарный день" (которого не было, когда мы звонили и узнавали рабочие часы). Меня очень бесит система развода. Какой санитарный день, о котором никто не знал. Причем, туда пришло много людей и все они развернулись и уехали домой", — сообщила фолловерам Тринчер.
Певица пожаловалась, что во время войны развестись онлайн тоже нельзя. Поэтому через месяц Тринчер и Волошину снова придется встретиться, чтобы забрать свидетельство о разводе.
Развод Тринчер и Волошина
Напомним, в конце ноября 2023 года Анна Тринчер и Александр Волошин объявили о своем разводе через год, после свадьбы. Инициатором развода стал именно Волошин.
Также на своей странице в Instagram блогер отметил, что он чувствует себя травмированным неадекватным поведением своего биологического отца в семье. Он также пояснил, что развод с Анной мотивируется, в частности, его "генетической предрасположенностью" к разрушению отношений.
В частности, Александра Волошина спросили, официально ли они развелись. Оказалось, что пара еще не подавала соответствующие документы. Блогер отметил, что они с певицей намерены сделать это в ближайшее время.
Читайте также:
- Анна Тринчер показала синяки по всему телу и назвала своего обидчика
- От меня больше пользы: Ефросинина рассказала, за что извиняется перед своим мужем
- Маша Ефросинина показала чувственную съемку топлесс