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Блогер Волошин признался, развелся ли официально с певицей Тринчер

Дмитрий Видоменко
5 декабря 2023, 10:56
Известный блогер Александр Волошин честно признался армии своих фолловеров, развелся ли официально с певицей Анной Тринчер
Блогер Волошин признался, развелся ли официально с певицей Тринчер
Волошин рассказал, успел ли развестись с Тринчер / коллаж: Главред, фото: instagram.com/voloshyn_xx, instagram.com/annatrincher_official

Уже практически экс-супруг поп-певицы Анны Тринчер, блогер и коммерсант Александр Волошин, признался фолловерам в Instagram, успели ли они развестись официально.

Пара прожила в браке более года, а 28 ноября ошеломила новостью, что разводится. Поклонники супругов были шокированы и не ожидали такого. Так что бывших влюбленных продолжают засыпать вопросами о разводе

В частности, у Александра Волошина поинтересовались, развелись ли они официально. Оказалось, что пара пока не подавала соответствующие документы. Блогер отметил, что они с певицей планируют это сделать в ближайшее время.

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"Официально мы еще не развелись! Но! Через несколько дней должны это сделать", — рассказал блогер.

Напомним, что за два месяца до первой годовщины Тринчер и Волошин разъехались из-за кризиса. Отношения пары развивались стремительно, и теперь переживают не лучшие времена.Анна и Александр стали обратились за помощью к семейному консультанту.

Муж Анны Тринчер публично признался, что переспал с другой. На своей странице в Instagram он опубликовал загадочный пост с надписью: "Пора признаться жене... Зайка, прости... Но сегодня я переспал с другой".

Сама певица тогда категорически опровергала слухи о разводе.

Но в конце ноября 2023 года пара сообщила, что разводится. И что инициатором стал именно Волошин.

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Анна Тринчер новости шоу бизнеса Александр Волошин
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