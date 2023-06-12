"Я слушаю русские песни каждый день": Анна Тринчер устроила скандал и набросилась на Алхим

Скандальная блогерка Алхим заявила, что она будет и дальше слушать русские песни.

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Анна Тринчер и Алхим устроили скандал / Коллаж Главред, фото скриншот youtube

Украинская блогер из Днепра Анна Алхим, которую обвиняли в наведении российских ракет на больницу заявила, что не видит проблемы в российских исполнителях и их песнях.

На Youtube-канале блоггера Волошина вышло видео с его женой - певицей Анной Тринчер, телеведущим Евтушенко и блогеркой Алхим.

Во время записи разгорелась дискуссия о том, что значит слушать русских певцов и говорить по-русски. Уместно ли это делать тогда, Россия устроила войну в Украине.

Алхим заявила Анне Тринчер, что и дальше будет слушать российских исполнителей, например: Анну Асти (певица из Украины, которая родилась в Черкассах, но несколько лет назад перебралась в Москву и дает концерты для россиян)

Кроме того, Асти не высказалась о войне в Украине, продолжает молчать и строить карьеру в РФ.

Тринчер напомнила Алхим, что Асти поддерживает путинский режим. Однако для Алхим это не проблема, при этом она почему-то связала вопрос с окончанием войны.

"Почему-то думают, что если все перестанут слушать русские песни и говорить на русском языке, то война закончится - нет, не закончится", - вдруг выдала Алхим.

Смотрите видео, как Анна Тринчер наехала на Алхим:

Скандал с Анной Алхим

Анна Алхим недавно попала в скандал. Она записала видео, с помощью которого, как предполагалось, могла навести новую российскую ракету на больницу.

Кроме того, в 2021 году Алхим попала в базу данных "Миротворец", так как отрицала нападение России на Украину.

Смотрите видео о том, кто такая Анна Алхим:

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