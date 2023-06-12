"Я слушаю русские песни каждый день": Анна Тринчер устроила скандал и набросилась на Алхим

Украинская блогер из Днепра Анна Алхим, которую обвиняли в наведении российских ракет на больницу заявила, что не видит проблемы в российских исполнителях и их песнях.
На Youtube-канале блоггера Волошина вышло видео с его женой - певицей Анной Тринчер, телеведущим Евтушенко и блогеркой Алхим.
Во время записи разгорелась дискуссия о том, что значит слушать русских певцов и говорить по-русски. Уместно ли это делать тогда, Россия устроила войну в Украине.
Алхим заявила Анне Тринчер, что и дальше будет слушать российских исполнителей, например: Анну Асти (певица из Украины, которая родилась в Черкассах, но несколько лет назад перебралась в Москву и дает концерты для россиян)
Кроме того, Асти не высказалась о войне в Украине, продолжает молчать и строить карьеру в РФ.
Тринчер напомнила Алхим, что Асти поддерживает путинский режим. Однако для Алхим это не проблема, при этом она почему-то связала вопрос с окончанием войны.
"Почему-то думают, что если все перестанут слушать русские песни и говорить на русском языке, то война закончится - нет, не закончится", - вдруг выдала Алхим.
Смотрите видео, как Анна Тринчер наехала на Алхим:
Скандал с Анной Алхим
Анна Алхим недавно попала в скандал. Она записала видео, с помощью которого, как предполагалось, могла навести новую российскую ракету на больницу.
Кроме того, в 2021 году Алхим попала в базу данных "Миротворец", так как отрицала нападение России на Украину.
Смотрите видео о том, кто такая Анна Алхим:
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