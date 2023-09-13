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Полетела головой вперед: с Анной Тринчер случился конфуз на концерте

Анна Подгорная
13 сентября 2023, 17:25 обновлено 13 сентября, 17:30
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Лестница оказалась слишком крутой, а каблуки певицы - слишком высокими.
Анна Тринчер
Анна Тринчер чуть не упала со сцены на пол во время концерта / коллаж: Главред, фото: instagram.com/annatrincher_official

Украинская певица Анна Тринчер молода и амбициозна - 22-летняя звезда хватается за любую работу, которую ей могут предложить: реклама известных брендов, участие в различных шоу, благотворительные выступления. Не смущается она выступать на торжественных мероприятиях для простых украинцев. Например, на свадьбах.

На своей странице в Instagram Тринчер недавно поделилась казусом, который произошел с ней на одном из таких торжеств. Для выступления Анны молодожены организовали не просто площадку, а небольшую сцену. На ней певица исполняла свои хиты.

Позже Тринчер решила спуститься в зал, чтобы спеть с гостями, и тут-то ее ждал подвох: лестница оказалась слишком крутой - певица на высоких каблуках оступилась и буквально полетела вперед в толпу.

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К счастью, в последнюю секунду артистке удалось сохранить равновесие, и она не рухнула на пол. Концерт продолжился, и все остались довольны. "Я просто очень предана своей профессии", - подшутила певица.

Рассказывая эту историю со счастливым финалом Анна Тринчер отметила великолепную энергетику во время выступления, а также поблагодарила украинских защитников за то, что в стране, охваченной войной, удается сохранить подобные островки мирной жизни.

"Такая безумная энергия была. Спасибо нашим героям за возможность работать. Даже в такое время создаются прекрасные семьи", - говорит Анна.

Анна Тринчер
Анна Тринчер чуть не упала со сцены на пол во время концерта / instagram.com/annatrincher_official

Ранее Анастасия Приходько разоблачила Дмитрия Шепелева, который долгие годы работал в Украине, а теперь снимает шоу в оккупированном Мариуполе. Певица рассказала, что на росТВ ведущий попал через постель влиятельного мужчины.

Также Валентина Маринина высказалась про новую девушку Константина Войтенко, которого она обвиняет в домашнем насилии. Танцовщица убеждена, что бывший муж завел роман ей назло.

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