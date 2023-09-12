"Издевательство надо мной": Маринина высказалась про новую девушку Войтенко

Бывшая и нынешняя избранницы Константина Войтенко были знакомы еще до развода актера.

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Валентина Маринина рассказала про знакомство с любовницей Константина Войтенко / коллаж: Главред, фото: instagram.com/valya.marinina, instagram.com/constantine.voytenco

Весной 2023 года украинский актер Константин Войтенко сообщил, что состоит в романтический отношениях с дизайнером Натальей Каминской. На публике пара выглядит очень счастливой, однако в Сети стали появляться вопросы о том, что же скрывается за этой картинкой, после того, как Валентина Маринина, танцовщица и бывшая жена актера, обвинила его в систематическом домашнем насилии в его физических и психологических проявлениях.

И пока Войтенко не торопится комментировать свой роман с Каминской в этом контексте, Маринина в интервью для Алины Доротюк рассказала, как складываются ее отношения с пассией бывшего мужа.

Валентина призналась, что была знакома с Натальей еще до разрыва с Войтенко: у них была общая подруга, которая жила в одном доме с Марининой, поэтому женщины часто виделись и успели стать приятельницами.

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"Она (подруга и соседка Марининой - прим. редактора) всегда дружила с Наталией, у них были еще большие отношения. Я когда видела эту знакомую, они вместе общались всегда. Наталья очень многое знала обо мне, о сложностях моих отношений с Костей. Потом началась война, этой моей знакомой не было, была только Наташа. Она общалась со мной, а потом в какой-то момент перестала", - вспоминает бывшая жена Войтенко.

Затем она заметила, как Каминская проявляет знаки внимания актеру, когда тот приходил к Валентине за ребенком: звала его в гости, делала Эмилии дорогие подарки. Тогда в голове женщины все встало на свои места.

Валентина Маринина уверена, что Константин Войтенко выбрал женщину из ее окружения, чтобы еще больше досадить ей. "Человек принял такое решение, это его ответственность. Это тоже форма издевательства надо мной. Он мог выбрать любую женщину, а выбрал именно эту", - отмечает она.

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