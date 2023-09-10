Собрались за четвертым: Инна Мирошниченко поделилась планом на будущее

Жена Тимура Мирошниченко призналась, что, несмотря на сложности с Марселем, их семья готова двигаться дальше.

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Тимур и Инна Мирошниченко хотят усыновить еще одного ребенка / коллаж: Главред, фото: instagram.com/_inna_mi_

Блогерша, юрист и жена украинского ведущего Тимура Мирошниченко Инна Мирошниченко продолжает на своей странице в Instagram делиться опытом воспитания усыновленного ребенка. Для мамы, которая уже растила двоих детей, этот опыт оказался новым, тяжелым, но все же вдохновляющим

Инна недавно призналась, что ее эмоциональное состояние сейчас не в лучшей форме: у Марселя сильно расшатана психика, к тому же Мия и Марко тоже нуждаются в маме, поэтому все свои ресурсы сейчас она тратит на детей, очень редко - на работу.

Такой бешеный ритм жизни накладывает свой отпечаток на Мирошниченко. "Сложно, потому что я очень ценю тишину, личное пространство и крайне требовательна к себе. А сейчас я все делаю "недо". Я открываю дверь яблоком, нахожу еду на полочке с одеждой (и это не дети), постоянно теряю ключи и телефон, потому что мой мозг кипит. ... Перед тем, как исчезнуть из соцсетей на 4 дня, я сделала фото. Себя зареванной с красными глазами и носом. Не для того, чтобы жаловаться. А чтобы держать в памяти телефона разные стороны жизни. И никогда не обесценивать свои старания", - рассказывает Инна.

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Но у этой ситуации есть и вторая сторона. Мирошниченко нашла для себя отдушину, которая помогает ей держать себя на плаву - она и Тимур планируют совсем скоро дать дом и семейное тепло еще одному ребенку, и это вдохновляет Инну.

"Когда тошнит от усталости или всю трясет, я спрашиваю себя: "Ты все еще хочешь усыновить девочку через год?" Пока мой ответ "да", я справляюсь. Но это тяжело. Это вызов", - отмечает она.

Тимур и Инна Мирошниченко хотят усыновить еще одного ребенка / instagram.com/_inna_mi_

Ранее стало известно, что миллиардер и предприниматель Илон Маск в десятый раз стал отцом. Сын с крайне необычным именем появился у него от союза с бывшей женой, с которой они не вместе уже два года.

Также СМИ сообщили, что 83-летний Аль Пачино разошелся с подругой через 3 месяца после рождения сына. Нур Альфаллах, которая была вынуждена доказывать отцовство ребенка, планирует судиться за опеку над малышом.

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