Почти футбольная команда: Илон Маск в десятый раз стал отцом

Эксцентричный миллиардер продолжает заводить детей с бывшей женой.

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Илон Маск и Граймс стали родителями для третьего совместного ребенка / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Бизнесмен и миллиардер, основатель компаний SpaceX, PayPal и Tesla Илон Маск не раз делился своими мечтами о том, чтобы колонизировать Марс. Пока его эксперименты продолжаются, он активно "создает" наследников, которые смогут осуществить его мечту.

Так стало известно, что теперь Маск - биологический отец десяти детей. Об этом сообщает The New York Times с отсылкой на биографическую книгу про бизнесмена автора Уолтера Айзексона.

Писатель утверждает, что у Илона и его третьей супруги, канадской певицы Граймс (Клэр Си Буше), появился третий ребенок. Их первенец, X Æ A-12 (Экс Эш Эй-Твелв), родился в мае 2020 года. Экза Дарк Сайдерил или, как ее называют родители, Y, родилась в декабре 2021 года от суррогатной матери уже после того, как Маск и Граймс расстались.

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Теперь Айзексон утверждает, что певица и бизнесмен стали родителями мальчика по имени Техно Механикус или Тау.

Теперь Илон Маск является отцом 10 детей: двойняшки Гриффин и Ксавьер и тройняшки Дамиан, Саксон и Кай от первой жены Джастин Уилсон (их первенец, мальчик по имени Невада, умер в возрасте 10 недель), трое детей от певицы Граймс и близнецы от Шивон Зилис, которые родились вне брака.

Ранее Граймс, бывшая жена Илона Маска и мать его детей, снялась полностью обнаженной в королевском образе, и около месяца не вылезала из своего праздничного костюма.

Также впервые на публике появилась после операции по смене пола 18-летняя трансгендерная дочь Маска. Вивиен Джена Уилсон отказалась от фамилии отца, так как не желает иметь с ним ничего общего.

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