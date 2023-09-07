83-летний Аль Пачино разошелся с подругой через 3 месяца после рождения сына

Голливудская легенда Аль Пачино и его 29-летняя подруга, режиссер Нур Альфаллах, в июне стали родителями. У пары родился мальчик, которого назвали Романом.
Пачино и Альфаллах были вместе с апреля 2022 года, но похоже, что появление ребенка сильно изменило их отношения. Издание The Daily Mail, с ссылкой на другие таблоиды, сообщило, что актер и режиссерка расстались.
При этом претензий к 83-летнему актеру Нур не имеет. Они мирно разошлись и единственными спорными вопросами стали алименты, физическая и юридическая опека над 3-месячным Романом. Это бывшие возлюбленные планируют урегулировать при помощи адвокатов.
Нур Альфаллах требует полную физическую опеку над сыном, а юридическую предлагает разделить с Аль Пачино. Это подразумевает, что актер сможет принимать участие в решении вопросов воспитания, образования и религии Романа.
Также режиссер рассчитывает, что ее бывший возлюбленный возьмет на себя все расходы, связанные с юридической тяжбой.
Ранее 42-летняя светская львица Пэрис Хилтон показала лицо семимесячного сына Феникса Бэррона Хилтона Реума. Мальчик в бассейне с мамой отпраздновал свой первый День труда.
Также Арнольд Шварценеггер рассказал, как был в шаге от смерти - голливудский актер едва не распрощался с жизнью на операционном столе из-за хирургической ошибки.
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