83-летний Аль Пачино разошелся с подругой через 3 месяца после рождения сына

Разница в полвека в паре, вероятно, сыграла свою роль. Нур Альфаллах планирует бороться за опеку.

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Аль Пачино и Нур Альфаллах разошлись / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, instagram.com/nooralfallah

Голливудская легенда Аль Пачино и его 29-летняя подруга, режиссер Нур Альфаллах, в июне стали родителями. У пары родился мальчик, которого назвали Романом.

Пачино и Альфаллах были вместе с апреля 2022 года, но похоже, что появление ребенка сильно изменило их отношения. Издание The Daily Mail, с ссылкой на другие таблоиды, сообщило, что актер и режиссерка расстались.

При этом претензий к 83-летнему актеру Нур не имеет. Они мирно разошлись и единственными спорными вопросами стали алименты, физическая и юридическая опека над 3-месячным Романом. Это бывшие возлюбленные планируют урегулировать при помощи адвокатов.

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Нур Альфаллах требует полную физическую опеку над сыном, а юридическую предлагает разделить с Аль Пачино. Это подразумевает, что актер сможет принимать участие в решении вопросов воспитания, образования и религии Романа.

Также режиссер рассчитывает, что ее бывший возлюбленный возьмет на себя все расходы, связанные с юридической тяжбой.

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