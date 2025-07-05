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"Я боюсь": сестра Жанны Фриске в слезах оказалась на операционном столе

Алена Кюпели
5 июля 2025, 23:29
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Наталья Фриске сообщила о том, что загремела в больницу.
Сестра Жанна Фриске оказалась в больнице
Сестра Жанна Фриске оказалась в больнице / Коллаж Главред, фото Стархит

Кратко:

  • Что случилось с сестрой Жанны Фриске
  • Почему она разрыдалась

Родная сестра покойной российской певицы Жанны ФрискеНаталья Фриске, которая молчит о войне в Украине, оказалась на операционном столе.

Как пишут российские пропагандисты, Фриске вышла в эфир и рассказала, что ей стало плохо и она обратилась за медицинской помощью.

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"Воспалилось, морозит меня весь день, вчера вылез этот лимфоузел. Я вся отекшая. Состояние просто такое… Пока в приемном отделении, не знаю, что сейчас будут говорить. Надеюсь, в больницу не положат", — сказала она.

Сестра Жанны Фриске пожаловалась на болезнь
Сестра Жанны Фриске пожаловалась на болезнь / Фото Instagram/ friske_natalia

Позе заплаканна сестра покойной артистки рассказала, что у нее загноился лимфоузел. "Пока ничего не ясно, но загноился один лимфоузел. Говорят, что будут резать. Я так боюсь", — жаловалась она.

Фриске также рассказала, что ей пришлось пережить экстренную операцию. "Пошел абсцесс. Доктор сказал, что я правильно сделала и приехала в больницу. Нежданно-негаданно… Как такое получилось — непонятно, от чего все так произошло — тоже непонятно. Просто какой-то ужас. Спасибо всем за поддержку. Буду стараться поправиться быстрее", — сказала Фриске.

Наталья и Жанна Фриске
Наталья и Жанна Фриске / соцсети

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Отметим, как сообщал Главред, недавно умерла двоюродная сестра Жанны Фриске Татьяна от рака, с которым она боролась с 2022 года. Родная сестра певицы рассказывала о состоянии больной родственницы.

А также ранее отец Жанны Фриске рассказал про сильные приступы, которые могли сломать позвоночник певицы. Певица могла потерять сознание от головной боли, а из-за ужасных ломок ее посоветовали привязывать к кровати.

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