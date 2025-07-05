"Я боюсь": сестра Жанны Фриске в слезах оказалась на операционном столе

Кратко:
- Что случилось с сестрой Жанны Фриске
- Почему она разрыдалась
Родная сестра покойной российской певицы Жанны Фриске – Наталья Фриске, которая молчит о войне в Украине, оказалась на операционном столе.
Как пишут российские пропагандисты, Фриске вышла в эфир и рассказала, что ей стало плохо и она обратилась за медицинской помощью.
"Воспалилось, морозит меня весь день, вчера вылез этот лимфоузел. Я вся отекшая. Состояние просто такое… Пока в приемном отделении, не знаю, что сейчас будут говорить. Надеюсь, в больницу не положат", — сказала она.
Позе заплаканна сестра покойной артистки рассказала, что у нее загноился лимфоузел. "Пока ничего не ясно, но загноился один лимфоузел. Говорят, что будут резать. Я так боюсь", — жаловалась она.
Фриске также рассказала, что ей пришлось пережить экстренную операцию. "Пошел абсцесс. Доктор сказал, что я правильно сделала и приехала в больницу. Нежданно-негаданно… Как такое получилось — непонятно, от чего все так произошло — тоже непонятно. Просто какой-то ужас. Спасибо всем за поддержку. Буду стараться поправиться быстрее", — сказала Фриске.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Отметим, как сообщал Главред, недавно умерла двоюродная сестра Жанны Фриске Татьяна от рака, с которым она боролась с 2022 года. Родная сестра певицы рассказывала о состоянии больной родственницы.
А также ранее отец Жанны Фриске рассказал про сильные приступы, которые могли сломать позвоночник певицы. Певица могла потерять сознание от головной боли, а из-за ужасных ломок ее посоветовали привязывать к кровати.
Вас также может заинтересовать:
- Трудно узнать: появилось последнее семейное фото Жанны Фриске
- Одно лицо с мамой: сын Фриске совершил редкий выход в свет
- С сестрой Жанны Фриске случился несчастный случай - что произошло
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред