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"Так рано ушла": умерла сестра Жанны Фриске - причина

Элина Чигис
22 мая 2024, 21:17
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Стало известно о смерти двоюродной сестры Жанны Фриске из-за рака.
Жанна Фриске, Наталья Фриске
Наталья Фриске рассказала о смерти двоюродной сестры / коллаж: Главред, фото: instagram.com/stories/friske_natalia/

Два года назад родная сестра покойной российской певицы Жанны Фриске Наталья рассказала о еще одном горе в их семье. Все дело в том, что ее двоюродной сестре Татьяне в 2022 году поставили страшный диагноз - рак.

Сегодня же в своих соцсетях Наталья сообщила, что Татьяна, к сожалению, так и не смогла побороть страшный недуг и умерла:

"Моя прекрасная девочка, такая молодая, такая красивая, и так рано ушла. Лети, моя сестренка. Я тебя очень люблю и буду помнить".

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Наталья Фриске сообщила грустную новость
Наталья Фриске сообщила грустную новость / фото: скрин instagram.com/friske_natalia/

Отметим, несколько недель назад Наталья призналась, что ее сестре стало намного хуже и никакое лечение не помогало.

"Она в очень плохом состоянии", — написала тогда Фриске.

Кто такая Жанна Фриске?

Жанна Фриске - российская актриса ("О чем говорят мужчины", "Ночной Дозор", "Дневной Дозор"), певица, ведущая. Бывшая участница группы "Блестящие". В 2015 году в возрасте 40 лет скончалась от глиобластомы (неоперабельной опухоли головного мозга).

Как Жанна Фриске боролась с раком - последние новости

Отметим, отец Жанны Фриске рассказал про сильные приступы, которые могли сломать позвоночник певицы. Певица могла потерять сознание от головной боли, а из-за ужасных ломок ее посоветовали привязывать к кровати.

А также стало известно, что Жанна Фриске, которая скончалась в 2015 году от рака мозга, узнала о своем диагнозе одновременно с новостью о том, что она скоро станет мамой.

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