"Метастазы по всему телу": сестра Жанны Фриске проигрывает борьбу с раком

Родственнице покойной Жанны Фриске не помогает лечение от рака, ситуация только усугубляется.

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Наталья Фриске рассказала о болезни родственницы / коллаж: Главред, фото: instagram.com/friske_natalia/

Летом 2022 года Наталья Фриске (сестра певицы Жанны Фриске) призналась, что у ее двоюродной сестры Татьяны Гончаренко случился рецидив онкозаболевания. 13 лет назад женщина уже поборола недуг, но, как оказалось, не полностью.

Как заявила Наталья в своих соцсетях, дела у Татьяны совсем плохи.

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"Она в очень плохом состоянии", — написала Фриске.

Наталья Фриске призналась, что у ее сестры рецидив рака / фото: скрин instagram.com/stories/friske_natalia/

Также Наталья отметила, что лечение не дает результатов и врачи уже не знают, каким образом лечить Татьяну.

"У нее рецидив. Думали, справимся, но метастазы по всему телу, костям… Печень уже разрушена. Лечили в Турции и Израиле, но… только вытянули деньги и лечили не от того…" — отметила она.

Наталья Фриске ответила, как проходит лечение ее сестры / фото: скрин instagram.com/stories/friske_natalia/

Кто такая Жанна Фриске? Жанна Фриске - российская актриса ("О чем говорят мужчины", "Ночной Дозор", "Дневной Дозор"), певица, ведущая. Бывшая участница группы "Блестящие". В 2015 году в возрасте 40 лет скончалась от глиобластомы (неоперабельной опухоли головного мозга).

Как Жанна Фриске боролась с раком - последние новости

Отметим, отец Жанны Фриске рассказал про сильные приступы, которые могли сломать позвоночник певицы. Певица могла потерять сознание от головной боли, а из-за ужасных ломок ее посоветовали привязывать к кровати.

А также стало известно, что Жанна Фриске, которая скончалась в 2015 году от рака мозга, узнала о своем диагнозе одновременно с новостью о том, что она скоро станет мамой.

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