"Метастазы по всему телу": сестра Жанны Фриске проигрывает борьбу с раком

Летом 2022 года Наталья Фриске (сестра певицы Жанны Фриске) призналась, что у ее двоюродной сестры Татьяны Гончаренко случился рецидив онкозаболевания. 13 лет назад женщина уже поборола недуг, но, как оказалось, не полностью.
Как заявила Наталья в своих соцсетях, дела у Татьяны совсем плохи.
"Она в очень плохом состоянии", — написала Фриске.
Также Наталья отметила, что лечение не дает результатов и врачи уже не знают, каким образом лечить Татьяну.
"У нее рецидив. Думали, справимся, но метастазы по всему телу, костям… Печень уже разрушена. Лечили в Турции и Израиле, но… только вытянули деньги и лечили не от того…" — отметила она.
Кто такая Жанна Фриске?
Жанна Фриске - российская актриса ("О чем говорят мужчины", "Ночной Дозор", "Дневной Дозор"), певица, ведущая. Бывшая участница группы "Блестящие". В 2015 году в возрасте 40 лет скончалась от глиобластомы (неоперабельной опухоли головного мозга).
Как Жанна Фриске боролась с раком - последние новости
Отметим, отец Жанны Фриске рассказал про сильные приступы, которые могли сломать позвоночник певицы. Певица могла потерять сознание от головной боли, а из-за ужасных ломок ее посоветовали привязывать к кровати.
А также стало известно, что Жанна Фриске, которая скончалась в 2015 году от рака мозга, узнала о своем диагнозе одновременно с новостью о том, что она скоро станет мамой.
Читайте больше о Фриске:
- Сестра Жанны Фриске, которая ранее сообщила об онкологии, показала крошечную дочь
- Морил голодом и называл жирной: сестра Жанны Фриске рассказала, как Шепелев издевался над певицей
- В сети показали неизданное фото беременной Жанны Фриске
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред