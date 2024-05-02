Собчак вывалила правду о болезнях Фриске и Заворотнюк

Российская пропагандистка Собчак взялась анализировать болезни Заворотнюк и Фриске.

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Собчак проанализировала смерть Фриске / Коллаж Главред, фото Instagram/Фото профиля xenia_sobchak xenia_sobchak

Российская пропагандистка Ксения Собчак решила проанализировать влияние ЭКО на развитие онкологических заболеваний на примере умершей Жанны Фриске и болеющей актрисы Анастасии Заворотнюк.

В частности, она выпустила фильм "ЭКО: дикие мифы и неудобная правда". В нем гинеколог Карина Бондаренко говорит, что гормоны, выделяющиеся во время беременности, могут спровоцировать рост раковых клеток, пишет пропагандистское издание passion.ru.

Бытует мнение, что Жанна Фриске умерла из-за процедуры экстракорпорального оплодотворения, которая позволяет провести оплодотворение яйцеклетки вне организма женщины. Речь идет о вспомогательной репродуктивной технологии, которая предположительно оказала на организм певицы пагубное влияние.

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"По многочисленным исследованиям, спровоцировать глиому, усилить ее рост и свойство к проникновению в ткани, так называемую инвазию, способны гормоны. Но это гормон прогестерон, а он является спутником любой беременности", — высказалась доктор.

По словам врача, она не утверждает, что именно ЭКО спровоцировало появление опухоли у Жанны Фриске. Однако такая связь якобы может иметь место.

Ксения Собчак - последние новости по теме

Отметим, Ксения Собчак недавно написала, что у нее разрывается сердце, когда она думает о мирных людях, ставших жертвами войны "везде и всюду". А потом, она говорит о "своих" россиянах. О том, что мол даже если они "были неправы, жестоки и неверно поступали", они все равно "твои".

А также Ксения Собчак высказалась в отношении российского актера Анатолия Белого, который открыто осудил военное вторжение террористической России в мирную Украину.

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