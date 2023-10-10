Были неправы и жестоки, но люблю: Собчак открыто оправдала убийц-россиян в Украине

Ксения Собчак написала пост, где оправдала российских оккупантов в их зверствах.

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Ксения Собчак любит свою родину-убийцу, несмотря ни на что/Коллаж Главред, фото Instagram/xenia_sobchak

Российская пропагандистка, считающая себя либералкой Ксения Собчак, которая открыто не осуждала военное нападение России на Украину, наконец-то определилась со своей позицией.

На такое "откровение" ее натолкнула ситуация в Израиле - ракеты по мирным городам, убийства мирных граждан, насилие и зверства в отношении женщин и детей. Собственно то, что российская армия каждый день делает с украинцами.

На своей странице в Instagram Собчак написала, что у нее разрывается сердце, когда она думает о мирных людях, ставших жертвами войны "везде и всюду".

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А потом, она говорит о "своих" россиянах. О том, что мол даже если они "были неправы, жестоки и неверно поступали" (неверно поступали - это пытали военных, расстреливали машины и насиловали женщин и детей - авт.), они все равно "твои".

"И осознаю еще одну важную вещь - даже если понимаешь, что "твои" в чем-то были неправы, жестоки, неверно поступали. Это "твои". Так и с семьей. И с моей Родиной — Россией. Злюсь, не принимаю решения и вижу трагические ошибки, но люблю свою страну и никогда не пожелаю ей поражения и распада", - признается в любви своей террористической России Собчак, тотально оправдывая все звериные поступки в отношении мирного и суверенного государства Украина.

Собчак о любви к своей террористической родине:

Напомним, ранее Ксения Собчак решила разобраться с российским пластическим хирургом, который удачно пришил попу путинисту Киркорову, но облажался с грудью российской певицы Славы.

Ранее также Собчак высказалась в отношении российского актера Анатолия Белого, который открыто осудил военное вторжение террористической России в мирную Украину.

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