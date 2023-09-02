Собчак вызверилась на российского актера, который "сорвал" гастроли Ленкома

Пропагандистка Собчак вспомнила о человеческих понятиях чести, хотя сама поддерживает войну в Украине.

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Собчак высказалась в отношении артиста Белого. Коллаж Главред, фото Facebook, Instagram/sobchak

Российская пропагандистка, считающая себя либералкой Ксения Собчак высказалась в отношении российского актера Анатолия Белого, который открыто осудил военное вторжение террористической России в мирную Украину.

По мнению Собчак, которую цитирует пропагандистское издание Стархит, актер повел себя "некрасиво" по отношению к коллегам, с которыми раньше работал.

"Кто бы что ни поддерживал, доносить на коллег — последнее дело. Участие Белого в петиции — в чистом виде донос. Куда "Ленкому" надо было ехать с этим спектаклем, в Палестину?" —иронизирует Собчак имея ввиду отмену гастролей пропутинского театра "Ленком" в Израиле.

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Кроме того, Собчак обратила внимание на "грозное" повизгивание театра, которые оскорбились отменой и требовали пояснений от руководства страны. Выглядело это жалко и комично, как всегда в России.

В частности, в обращении актеров значится: "Мы считаем Израиль демократической страной и очень рассчитываем получить оценку официальных властей разнузданному и разрушительному поведению, с которым мы столкнулись заочно, а наши российские коллеги уже очно. На "Ленком Марка Захарова" и его сотрудников обрушился шквал помойного словоблудия низкого пошиба, перемежающегося с угрозами "местечковой коммунальной кухни". К сожалению, никакой внятной позиции от государственного театра и от властей Израиля, как и гарантий безопасности, мы не получили", — заявили в театре.

Собчак назвала эти завывания театра "визгливое кликушество" и потребовала представить графоманов публике.

Напомним, ранее российский актер Анатолий Белый осудил нападение РФ на Украину и заявил, что покинул Россию.

Кроме того, ранее известный российский актер и ярый противник путинского режима Анатолий Белый (уроженец Виннитчины) якобы чуть ли не в одиночку сорвал гастроли театра из столицы страны-агрессора РФ "Ленком" в Израиле. Во всяком случае, такую версию высказал директор театра Марк Варшавер и озвучил ее пропагандистским росСМИ.

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