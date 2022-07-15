"Мы не нужны России": актер Белый уехал из страны-агрессора, осудив войну в Украине

Анатолий Белый / Facebook

Российский актер Анатолий Белый осудил нападение РФ на Украину и заявил, что покинул Россию.

На своей странице в Facebook он сообщил, что больше "не может делать вид, что ничего не происходит".

По словам Белого, перед отъездом он, "стиснув зубы" и "руководствуясь понятием профессиональной чести" доиграл до конца театральный сезон в МХТ имени Чехова.

"Да, я уехал. Да, ушел из театра и вообще отовсюду, потому что больше не могу оставаться в стране, которая ведет подлую, неправедную, страшную, кровавую войну. Не могу делать вид, что ничего не происходит, не могу видеть смеющихся в летних кафе людей, не могу слышать веселую музыку. Не могу больше молчать. Я высказал свою позицию в начале войны. Обрушилась такое количество зла и ненависти, что я понял – это бесполезно, действительно большинство za. И я замолчал", - рассказал Белый.

Актер признался, что в немногие выступают против войны в России.

"Нас мало. Мы не нужны России. Очень жаль. Потому что в России большое количество прекрасных людей. Красивых людей. Но тьмы больше. Разочарование очень глубокое и разностороннее. Разочарование в природе человека, в победе звериного бессознательного над слабым разумом. Тьма рулит. Я пессимист и думаю, что тьма, пришедшая на русскую землю, очень надолго. На мой век ее хватит точно", – заявил он.

Читайте такжеГолливудский актер расплакался в прямом эфире, вспоминая личную встречу с Путиным 8 лет назадБелый также упомянул обстрел Винницы российскими ракетами, которые забрали десятки жизней.

"Сегодня с утра ракета упала в Виннице. Погибли взрослые, дети. Я родился в Винницкой области. С 24 февраля у меня внутри огромный камень, он давит и сердце мое болит каждый день. Нет войне", – подытожил Белый.

Напомним, ранее украинская актриса Анна Кошмал, которая сыграла роль Жени в популярном сериале "Сваты" рассказала, общается ли она со своими российскими коллегами по сериалу, которые, к слову, так и не поддержали Украину в безжалостной войне с россией. Как отметила Анна, со своей киносемьей после вторжения россии в Украину она не общается.

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