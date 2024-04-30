Это Жанна: Наталья Фриске увидела сестру

Наталья Фриске видит свою умершую сестру в своей маленькой дочери Луне.

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Наталья Фриске видит умершую сестру в своей дочери / Коллаж Главред, фото Instagram/friske_natalia

Сестра умершей российской певицы Жанны Фриске сделала неожиданное заявление.

Как пишет пропагандистское СМИ 7dn.ru, Наталья Фриске недавно родила свою дочь, которую она назвала Луна и растит сама. Сестра умершей от рака певицы считает, что душа певицы вселилась в ее дочь.

"Мне кажется, что это Жанна! Душа Жанны. А глаза и улыбка бабушкины", — заявила она, дав поклонникам звездной семьи почву для размышлений.

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Кто такая Жанна Фриске? Жанна Фриске - российская актриса ("О чем говорят мужчины", "Ночной Дозор", "Дневной Дозор"), певица, ведущая. Бывшая участница группы "Блестящие". В 2015 году в возрасте 40 лет скончалась от глиобластомы (неоперабельной опухоли головного мозга).

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Напомним, ранее муж покойной российской певицы Жанны Фриске Дмитрий Шепелев показал подросшего сына Платона, которого ему родила покойная певица. По информации пропагандистских российских СМИ, Шепелев редко показывает своего сына и постоянно ссорится с родственниками певицы. Поэтому такие фото - редкость для интернета.

Напомним, ранее сестра звезды Наталья Фриске рассказала в одном из интервью, как Жанна мужественно сражалась с болезнью и как ее муж, телеведущий Дмитрий Шепелев ужасно относился, когда та была беременна.

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