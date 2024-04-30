Сестра умершей российской певицы Жанны Фриске сделала неожиданное заявление.
Как пишет пропагандистское СМИ 7dn.ru, Наталья Фриске недавно родила свою дочь, которую она назвала Луна и растит сама. Сестра умершей от рака певицы считает, что душа певицы вселилась в ее дочь.
"Мне кажется, что это Жанна! Душа Жанны. А глаза и улыбка бабушкины", — заявила она, дав поклонникам звездной семьи почву для размышлений.
Кто такая Жанна Фриске?
Жанна Фриске - российская актриса ("О чем говорят мужчины", "Ночной Дозор", "Дневной Дозор"), певица, ведущая. Бывшая участница группы "Блестящие". В 2015 году в возрасте 40 лет скончалась от глиобластомы (неоперабельной опухоли головного мозга).
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Напомним, ранее муж покойной российской певицы Жанны Фриске Дмитрий Шепелев показал подросшего сына Платона, которого ему родила покойная певица. По информации пропагандистских российских СМИ, Шепелев редко показывает своего сына и постоянно ссорится с родственниками певицы. Поэтому такие фото - редкость для интернета.
Напомним, ранее сестра звезды Наталья Фриске рассказала в одном из интервью, как Жанна мужественно сражалась с болезнью и как ее муж, телеведущий Дмитрий Шепелев ужасно относился, когда та была беременна.
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