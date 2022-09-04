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Морил голодом и называл жирной: сестра Жанны Фриске рассказала, как Шепелев издевался над певицей

4 сентября 2022, 19:31

По ее словам, Шепелев кормил артистку одним рисом, поэтому та постоянно была голодной.

Жанна Фриске Дмитрий Шепелев
Жанна Фриске и Дмитрий Шепелев / соцсети

В 2015 году от рака умерла российская певица Жанна Фриске. Сестра звезды Наталья Фриске рассказала в одном из интервью, как Жанна мужественно сражалась с болезнью и как ее муж, телеведущий Дмитрий Шепелев ужасно относился, когда та была беременна.

"Она очень боялась поправиться, так как Дима все время называл ее жирным бурундуком. Ну как так можно называть свою любимую женщину?", - заявила Наталья в программе Секрет на миллион.

Когда ей подошел срок рожать, беременная Жанна улетела в США. Платон появился на свет в одной из клиник Майами.

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"Спустя несколько месяцев после родов врачи выявили у Фриске неоперабельную глиобластому – опухоль мозга. Жанна лечилась в США, рядом с ней в это время был Шепелев", - вспоминает сестра певицы.

По ее словам, Шепелев кормил артистку одним рисом, поэтому та постоянно была голодной. Сестра певицы также уверяет, что Дмитрий не лечил гражданскую жену должным образом.

"Жанна говорила: Дима привозит мне какие-то бумажки, и я их подписываю. И я очень хочу кушать, он меня кормит одним рисом, я постоянно голодная", - вспомнила Наталья.

После этого разговора родные певицы позвонили Шепелеву и поинтересовались, что на самом деле у них происходит.

Наталья Фриске добавила, что Шепелев якобы перестал давать жене лекарство после того, как ему сообщили, что "Жанна уже никогда не будет прежней". Телеведущий же заявил родным певицы, что лекарства перестали помогать, и он принял решение завершить терапию.

Смерть Жанны Фриске

В середине 2013 года у певицы Жанны Фриске диагностировали опухоль головного мозга - глиобластому.

Фриске проходила лечение в лучших клиниках мира, в том числе в США, Германии, Прибалтике и Китае, где врачам удалось добиться длительной ремиссии.

В определенный момент врачи пришли к выводу, что жизни Фриске больше ничто не угрожает. В октябре 2014 года она вернулась в Россию.

В июне 2015 года Фриске умерла от рака. Как рассказал отец певицы, она почти три месяца лежала в коме.

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