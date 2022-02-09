Выглядит как Жанна Фриске, парализована и в депрессии: СМИ раскрыли подробности о болезни Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк с 2019 года борется с онкологией / Instagram

Звезда сериала Моя прекрасная няня, российская актриса Анастасия Заворотнюк, которая уже три года борется с раком головного мозга – глиобластомой – якобы частично потеряла голос и способность двигаться самостоятельно. СМИ пишут, что сейчас Заворотнюк выглядит, как Жанна Фриске, которая также страдала от этой же болезни.

Как пишет KP.RU, в последнее время актриса постоянно находится в загородном доме в подмосковном коттеджном поселке Крекшино. Анастасия Заворотнюк сильно поправилась. Причина этому - так называемый синдром Кушинга и глюкокортикоиды (стероидные гормоны), которые принимает знаменитость.

"Иногда ее возят на процедуры в клинику. Я видела, как сиделка вывезла ее на каталке и, видимо, ждала машину. Анастасия очень полная, с одутловатым лицом, была укутана, на шее плотный шарф. Ее с трудом можно узнать. Но глаза ее остались те же - она посмотрела осмысленно, хотя страдальчески", - рассказала соседка актрисы по коттеджу.

По данным СМИ, Завротонюк находится в депрессии и в заторможенном состоянии. Кроме того, у нее парализована правая часть тела.

Российский режиссер Анатолий Демидов, знакомый с окружением семьи артистки, рассказал изданию, что у Заворотнюк сильно осип голос. Но, как уверяют медики, это временное явление.

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Кроме того, в окружении актрисы говорят, что в последнее время у нее наблюдаются признаки депрессии. Заворотнюк принимает успокаивающие препараты и очень устала от лечения.

"Усталость от бесконечного лечения, конечно, ощущается, нервы у всех в семье обнажены. Анастасия большую часть времени проводит в коляске в горизонтальном положении, хотя раньше она больше сидела. У нее частично парализована правая часть тела, она не может двигаться без посторонней помощи и шевелить рукой. Есть проблемы со зрением, произношением. Анастасия применяет препараты, которые поддерживают ее, из-за чего она сильно поправилась и изменилась до неузнаваемости. Она не может долго сохранять концентрацию внимания, и вообще ей не до разговоров по душам", - поделился Демидов.

Издание добавило со ссылкой на другого знакомого семьи, что, по словам врачей, болезнь Завротнюк неизлечима. Вопрос стоит только о продлении жизни.

Как сообщал Главред, ранее появилось вероятное фото Анастасии Заворотнюк после болезни. СМИ опубликовали статью о долгах супруга актрисы, фигуриста Петра Чернишева. Он часто превышает скорость, из-за чего получил много "писем счастья" с фотографиями со скрытых камер на дорогах на внушительную сумму.

На одном из таких снимков, который попал в Сеть, за рулем автомобиля сам Чернышев, а рядом с ним на переднем сидении - какая-то женщина. СМИ предполагают, что это - супруга нарушителя, Анастасия Заворотнюк.

Позже дочь звезды Анна прокомментировала эти слухи и косвенно подтвердила, что на снимке действительно была ее мать.

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