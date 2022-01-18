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Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала, как себя чувствует онкобольная мама сейчас

18 января 2022, 12:20
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Анна гордится тем, что ее мать - воин.

Анастасия Заворотнюк с дочерью Анной / instagram.com/anna_zavorotnyuk

Модель и блогерка Анна Заворотнюк, старшая дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, рассказала поклонникам, как сейчас себя чувствует ее мама.

Заворотнюк-старшая страдает от онкологического заболевания. Со страшной болезнью артистка борется уже три года.

Близкое окружение Заворотнюк старается скрывать все подробности, касающиеся течения ее болезни, хранят приватность, справедливо решив не делать семейную трагедию достоянием общественности.

Время от времени Анна рассказывает о самочувствии матери, но никогда не вдается в подробности.

На своей странице в Instagram девушка рассказала, что борьба с онкологией продолжается. На вопрос, стало ли маме лучше, Анна ответила: "Смотря с чем сравнивать, держимся как можем, она воин, но болезнь действительно страшная, разбивает сердце видеть ее такой".

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Анна Заворотнюк рассказала о состоянии матери / instagram.com/anna_zavorotnyuk

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