У вдовы Градского украли 100 миллионов - актриса стала жертвой вооруженного нападения

Тщательно спланированная операция повергла женщину в глубокий шок.
Вдова Александра Градского, модель и актриса украинского происхождения Марина Коташенко стала жертвой вооруженного ограбления. Об этом сообщают СМИ с отсылкой на собственные источники в правоохранительных органах.
Инцидент произошел вчера, 16 января, в Подмосковье. Грабители остановили автомобиль Коташенко на трассе, сымитировав ДТП - они несильно врезались в заднюю часть ее автомобиля.
Когда актриса вышла, чтобы оценить ущерб, к ней подошли трое, и, угрожая чем-то похожим на оружие, приказали ей следовать с ними домой, и отдать все хранившиеся там наличные деньги.
Всю прислугу из дома Градского и Коташенко перед ограблением вывели. Когда актриса вынесла злоумышленникам деньги - 100 млн. рублей (приблизительно 36.625 млн. грн), они приказали ей отвести их до ближайшей станции железнодорожной станции.
Там грабители пересели в мерседес белого цвета, и удалились в неизвестном направлении.
В полицию обратилась сама Коташенко, но лишь через 7 часов после ограбления. Это обстоятельство заставляет следователей сомневаться в словах Коташенко - вдову Градского подозревают в инсценировке ограбления с целью частичного сокрытия денег покойного супруга от разделения наследства.
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