Александр Градский за месяц до смерти тайно женился на украинке

Александр Градский / Instagram

Один из основателей русского рока Александр Градский незадолго до смерти женился на молодой украинке.

Артист 17 лет прожил в гражданском браке с актрисой Мариной Коташенко. За это время женщина успела родить ему двоих сыновей.

Как пишет издание Mk.ru, официально пара поженилась за месяц до смерти Градского. В окружении певца говорят, что именно Марина настаивала узаконить их брак.

Марина Коташенко родом из Киева. Девушка после школы сразу переехала в Москву.

С Градским случайно познакомилась, когда ей было всего 19 лет. Марина стала четвертой супругой музыканта.

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Смерть Александра Градского

Александр Градский скончался 28 ноября. Артист попал в больницу в Москве с подозрением на инсульт и находился в реанимации. Врачи не смогли спасти жизнь музыканта.

Также известно, что его здоровье резко ухудшилось после того, как он переболел коронавирусом в сентябре.

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