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Умер Александр Градский - российский певец и композитор

28 ноября 2021, 07:22

СМИ сообщают, что несколько дней назад он попал в больницу с подозрением на инсульт.

Александр Градский умер / скриншот

В Москве умер Александр Градский - известный российский певец и композитор. Ему было 72 года.

Как сообщили "Известия", он скончался в 2:10 в воскресенье, 28 ноября.

Накануне РЕН ТВ со ссылкой на источник писал, что состояние госпитализированного с подозрением на инсульт музыканта остается тяжелым.

26 ноября Градского экстренно доставили в московскую больницу с подозрением на инсульт. Сообщалось, что на плохое самочувствие мужчина пожаловался, когда находился у себя дома.

"Московский комсомолец" сообщал, что состояние здоровья артиста ухудшилось после перенесенного в сентябре коронавируса.

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Александр Градский - биография

Александр Градский — российский певец, автор песен, композитор. В 1997 году получил звание заслуженного артиста России, а через два года стал народным артистом РФ.

Градский родился 3 ноября 1949 года в Челябинской области.

В 1969 году он поступил на факультет академического пения в Российскую академию музыки им. Гнесиных.

Во время учебы Градский начал выступать сольно.

В 1965 году он создал одну из первых советских рок-групп "Славяне", год спустя — "Скоморохи". Автор советской рок-оперы "Стадион" (1973) музыки к рок-балету "Человек" (1985).

Дискография Градского насчитывает десятки альбомов. Среди его музыкальных дисков — "Русские песни" (1980), "Размышления шута" (1987), "Утопия А.Г." (1987), "Ностальгия" (1988), "Монте-Кристо" (1989), "Экспедиция" (1990) и другие.

Градский также был автором музыки ко многим фильмам, таким как "Романс о влюбленных" (1974), "Следствие ведут ЗнаТоКи" (1985), "Узник замка Иф" (1988), "В августе 44-го" (2000).

В 1997 году Градский получил звание заслуженного деятеля искусств России, двумя годами позже — народного артиста. В 1999-ом он стал лауреатом Государственной премии. Несколько лет участвовал в телепроекте "Голос" в качестве наставника. Был художественным руководителем театра "Градский Холл".

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