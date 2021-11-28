Умер Александр Градский - российский певец и композитор

СМИ сообщают, что несколько дней назад он попал в больницу с подозрением на инсульт.
В Москве умер Александр Градский - известный российский певец и композитор. Ему было 72 года.
Как сообщили "Известия", он скончался в 2:10 в воскресенье, 28 ноября.
Накануне РЕН ТВ со ссылкой на источник писал, что состояние госпитализированного с подозрением на инсульт музыканта остается тяжелым.
26 ноября Градского экстренно доставили в московскую больницу с подозрением на инсульт. Сообщалось, что на плохое самочувствие мужчина пожаловался, когда находился у себя дома.
"Московский комсомолец" сообщал, что состояние здоровья артиста ухудшилось после перенесенного в сентябре коронавируса.
Александр Градский - биография
Александр Градский — российский певец, автор песен, композитор. В 1997 году получил звание заслуженного артиста России, а через два года стал народным артистом РФ.
Градский родился 3 ноября 1949 года в Челябинской области.
В 1969 году он поступил на факультет академического пения в Российскую академию музыки им. Гнесиных.
Во время учебы Градский начал выступать сольно.
В 1965 году он создал одну из первых советских рок-групп "Славяне", год спустя — "Скоморохи". Автор советской рок-оперы "Стадион" (1973) музыки к рок-балету "Человек" (1985).
Дискография Градского насчитывает десятки альбомов. Среди его музыкальных дисков — "Русские песни" (1980), "Размышления шута" (1987), "Утопия А.Г." (1987), "Ностальгия" (1988), "Монте-Кристо" (1989), "Экспедиция" (1990) и другие.
Градский также был автором музыки ко многим фильмам, таким как "Романс о влюбленных" (1974), "Следствие ведут ЗнаТоКи" (1985), "Узник замка Иф" (1988), "В августе 44-го" (2000).
В 1997 году Градский получил звание заслуженного деятеля искусств России, двумя годами позже — народного артиста. В 1999-ом он стал лауреатом Государственной премии. Несколько лет участвовал в телепроекте "Голос" в качестве наставника. Был художественным руководителем театра "Градский Холл".
Читайте также:
- Внезапно умер звезда "Ночного дозора"
- Умер звезда сериала Моя прекрасная няня Валерий Гаркалин
- Умер звезда сериала Воронины
- Алкоголизм и опасное заболевание: почему привитый от COVID-19 Гаркалин умер страшной смертью
- Умер известный украинский музыкант