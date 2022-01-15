Ирина Билык показала свою шикарную квартиру в Одессе с видом на Черное море

Исполнительница живет в роскошных апартаментах, которые боялась показывать поклонникам.
Украинская певица Ирина Билык впервые показала публике свою роскошную квартиру в Одессе с видом на Черное море. Звезда провела экскурсию для журналистов программы Мой секрет на телеканале СТБ.
Интерьер квартиры выполнен в стиле минимализма. Жилище небольшое по площади, но просторное за счет светлых тонов - серого, бежевого и белого, а также панорамных окон и зеркал.
В квартире есть элементы с морской тематикой - деревянная модель корабля в гостиной.
Кухня и зал соединены. Кроме этого, в квартире-студии висит несколько плазменных телевизоров, есть мягкий диван с креслами и стеклянный стол со свечами.
Читайте такжеДом будет пахнуть уютом: самые модные обои в 2022 годуВ спальне Билык огромная кровать, а у выхода на балкон - телескоп.
Звезда отметила, что ей несколько страшно показывать свои апартаменты.
Напомним, ранее сын певицы Софии Ротару показал поклонникам дом звездной матери. Особняк расположен в лесу в 22 км от Киева. Он окружен ровом и круглосуточной охраной. СМИ пишут, что его стоимость два миллиона долларов.
Читайте также:
- Самый легкий, быстрый и дешевый ремонт в доме своими руками: как обновить жилище за полчаса
- Делаем ремонт: шикарные идеи уютной квартиры в смешанном стиле
- Делаем ремонт: как волшебно обустроить "однушку", чтобы было пространство и все зоны комфорта
- Дом будет пахнуть уютом: самые модные обои в 2022 году
- 4 вещи, которые портят дом: от чего нужно срочно избавиться