Ирина Билык показала свою шикарную квартиру в Одессе с видом на Черное море

Ирина Билык показала свою квартиру / Instagram

Украинская певица Ирина Билык впервые показала публике свою роскошную квартиру в Одессе с видом на Черное море. Звезда провела экскурсию для журналистов программы Мой секрет на телеканале СТБ.

Интерьер квартиры выполнен в стиле минимализма. Жилище небольшое по площади, но просторное за счет светлых тонов - серого, бежевого и белого, а также панорамных окон и зеркал.

В квартире есть элементы с морской тематикой - деревянная модель корабля в гостиной.

Кухня и зал соединены. Кроме этого, в квартире-студии висит несколько плазменных телевизоров, есть мягкий диван с креслами и стеклянный стол со свечами.

Читайте такжеДом будет пахнуть уютом: самые модные обои в 2022 годуВ спальне Билык огромная кровать, а у выхода на балкон - телескоп.

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Звезда отметила, что ей несколько страшно показывать свои апартаменты.

Напомним, ранее сын певицы Софии Ротару показал поклонникам дом звездной матери. Особняк расположен в лесу в 22 км от Киева. Он окружен ровом и круглосуточной охраной. СМИ пишут, что его стоимость два миллиона долларов.

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