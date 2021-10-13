Дочь Заворотнюк в одном халатике показала бесконечные ножки

Девушка отправилась покорять своей красотой Стамбул.
Модель Анна Заворотнюк отправилась с подружками в спонтанный отпуск в Стамбул. Оттуда она балует своих подписчиков пикантными кадрами.
Отдыхает дочь Анастасии Заворотнюк в отеле Кларион, расположенном у залива Золотой Рог. На балконе отеля Анна позирует крайне откровенным образом.
Фотография девушки оставляет мало пространства для воображения: Заворотнюк-младшая одета лишь в белый банный халат и нюдовые туфли-лодочки. Из-за пол халата выглядывают стройные подтянутые ножки.
В качестве аксессуаров для балконной фотосессии модель выбрала солнцезащитные очки на цепочке, серьги-кольца и полотенце на голове.
За спиной девушки виднеется Стамбул. Из банного образа девушки и чашки кофе в ее руках можно сделать вывод, что фотография дочери Заворотнюк возможно сделана сразу после пробуждения.
В описании к фото Заворотнюк-младшая рассказала, какие путешествия нравятся ей больше всего: "Я, на самом деле, больше всего люблю такие спонтанные путешествия, они всегда самые веселые".
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"Какая вы шикарная❤️"
"Какие ножки❤️"
"Прям эстетика ❤️ добавляю в сохранёнки".
"А мне говорили, что ангелов не существует".
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