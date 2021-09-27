Дочь больной раком Заворотнюк ответила на вопрос о самочувствии мамы, но отказалась ее показывать

Анастасия Заворотнюк уже третий год борется с онкологией / Facebook

Модель Анна Заворотнюк старается избегать разговоров о своей маме, актрисе Анастасии Заворотнюк, но периодически она все же приоткрывает завесу тайны, которую тщательно создает семья вокруг ее болезни.

Звезда сериала "Моя прекрасная няня" уже третий год борется с онкологическим заболеванием. Информация о том, что Анастасия Заворотнюк неизлечимо больна, появилась в сентябре 2019 года.

Во время интерактива с подписчиками в Instagram Анна Заворотнюк дала понять, что никаких кардинальных изменений в состоянии ее мамы не произошло. Также девушка отказалась удовлетворять любопытство поклонников и делиться совместным с ней фото.

"Она боец. Все будет хорошо. Совместные фото мы не будем публиковать! Зачем это делать?", — ответила Анна на вопрос одного из ее подписчиков.

Скриншот со сторис instagram.com/anna_zavorotnyuk

Ранее мы рассказывали, что по словам режиссера Анатолия Демидова, Анастасия Заворотнюк сильно пострадала из-за лечения рака головы. Бывший актер сообщил, что она передвигается на коляске, за ней присматривают 24/7, и она лечит все органы, которые пострадали от химиотерапии.