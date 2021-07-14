Появилась информация о состоянии Заворотнюк после лечения рака

Анастасия Заворотнюк / Facebook

Российская актриса Анастасия Заворотнюк два года лечит онокологию - у нее был рак мозга, и она прошла через несколько операций. В Сети была настоящая буря, так как девушка буквально боролась за жизнь. Но потом родственники резко прекратили общение с прессой, и о состоянии Заворотнюк почти ничего не известно.

Как сообщает КП.ру со ссылкой на бывшего актера, режиссера Анатолий Демидова, пишет, что Анастасия Заворотнюк сильно пострадала из-за лечения рака головы.

Демидов, который от общих знакомых знает о состоянии актрисы, сообщил, что она передвигается на коляске, за ней присматривают 24/7, и она лечит все органы, которые пострадали от химиотерапии.

"Она сильно поправилась, но знакомые, уже видевшие ее в таком состоянии, привыкли к ее нынешнему весу. И она тоже к себе такой привыкает. Самостоятельно передвигаться ей пока сложно. К сожалению, длительное лечение, а была и химиотерапия, и гормональная терапия, сказалось на внутренних органах Анастасии. Пострадали сердце, печень, почки. Есть осложнения. В связи с этим проводится дополнительное лечение", - цитирует издание артиста.Читайте также"Вырезали кусок мозга": врачи отреагировали на новое интервью Анастасии Заворотнюк

Также он сообщил, что у Заворотнюк трудности с речью. и двигательной функцией а также памятью.

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"Правая рука частично обездвижена еще с прошлого года, но массажи делают свое дело, и восстановление идет. Врачи рассказывают, что с таким диагнозом (глиобластома) люди живут мало, но случай Анастасии, как видится, исключение", - добавил он.

Напомним, 13 сентября 2019 года появилась информация о том, что у Анастасии Заворотнюк тяжелая форма онкологии и отек мозга - ее положили в реанимацию и готовят к операции.

После этого появилась информация, что Заворотнюк вводили в кому, она страдала от паралича, и что ее перевели в другую клинику для реабилитации.

После этого спустя пару месяцев всплыл факт, что Заворотнюк пропала из больницы, где проходила лечение.