Заворотнюк заразилась коронавирусом во время посещения оккупированного Крыма

Анна Заворотнюк / Instagram

Дочь большой онкологией Анастасии Заворотнюк Анна пожаловалась, что она уже не один день болеет коронавирусом, и по ее мнении, заразилась во время посещения захваченного Россией Крыма - Анна заявила, что никто не придерживается карантина.

В своем Instagram в сториз она рассказала о самочувствии.

Девушка признала, что вакцинироваться не стала, хотя она якобы и собиралась это сделать.

При этом, заболела не только Анна, но и ее молодой человек.

КТ Анна не делала болеет она второй день после обнаружения болезни: "Врач говорит, есть смысл на 5-6 день только".

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19 июля у нее появились новые симптомы - заложенность ушей, общее ухудшение слуха. Это к утрате обоняния и общей слабости, которые сопровождают коронавирус.

Она пожаловалась, что не чувствует вкуса конфет, и неожиданно спросила, не худели ль ее подписчики, когда болели коронавирусом.

Напомним, на днях появилась информация о состоянии Анастасии Заворотнюк после лечения рака