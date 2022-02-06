Дочь Заворотнюк рассказала, кто был на фото в машине с Чернышевым

Анастасия Заворотнюк / Facebook

Как сообщалось ранее, издание Комсомольская правда опубликовало статью о долгах супруга актрисы Анастасии Заворотнюк, фигуриста Петра Чернишева, где упоминалось о том, что он часто превышает скорость, из-за чего получает "письма счастья" с фотографиями со скрытых камер на дорогах на внушительную сумму.

На одном из таких снимков, который попал в Сеть, за рулем автомобиля сам Чернышев, а рядом с ним на переднем сидении - какая-то женщина.

СМИ предположили, что это была - супруга нарушителя, онкобольная актриса Анастасия Заворотнюк.

Теперь дочь звезды прокомментировала эти слухи и своим ответом Анна косвенно подтвердила, что на снимке действительно была ее мать.

В частности, Анна написала в Instagram-stories ответ на вопрос подписчиков, которые спросили у нее о самочувствии после того, как "некие подонки слили фото".

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"Не понимаю, как люди не боятся, потому что все мы под Богом ходим", - отметила девушка.

Также кто-то спросил, когда от Анны и ее мамы отстанут люди. Девушка дополнила отзыв: "Не говорите... Ну что здесь лезть? Болеет человек, тяжело болеет. Нет сил делиться этим, что непонятного?".

Напомним, в Сети появилось видео, как Марина Хлебникова выглядит после пожара и пластических операций.

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