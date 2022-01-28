Как Марина Хлебникова выглядит после пожара и пластических операций - певицу сняли на скрытую камеру

Марина Хлебникова после пожара - как выглядит певица / Коллаж - t.me/izvestia / instagram.com/marina_hlebnikova_official

Исполнительница популярной песни Чашка кофею, певица Марина Хлебникова стала жертвой пожара, который произошел в ее квартире а ноябре 2021 года. Ее в тяжелом состоянии привезли в одну из московских больниц, где сперва ее состояние оценивалось, как тяжелое.

Тело артистки покрывало множество ожогов, пострадали верхние дыхательные пути, какое-то время она находилась в реанимации. К Хлебниковой долгое время не пускали посетителей из соображений безопасности - после пересадки кожи и прочих операций крайне важно было сохранять ее палату в стерильности.

Спустя полтора месяца артистка сама вышла на связь с фанатами, рассказав о своем самочувствии, дескать настроение боевое, но еще предстоит реабилитация.

Сегодня в Telegram-канале издания Известия появилось видео, снятое на скрытую камеру. На нем Хлебникова показывает обгоревшую квартиру журналистам. Те представились ей сотрудниками ЖЭК-а, которые пришли якобы для того чтобы оценить ущерб после пожара.

Стоит отметить, что несмотря на пожар и долгую и сложную реабилитацию Марина Хлебникова выглядит весьма неплохо. Она передвигается с трудом, сильно похудела, но осталась узнаваемой.

Реклама

На быстро распространившийся ролик отреагировала сама певица. На своей странице в Instagram она в сторис написала, что журналисты действовали незаконно, и с ними будут разбираться ее юристы: "Абсолютно бесчеловечно прийти и прикинуться работником "жилищника" под видом проверки квартиры после пожара, а потом оказаться желтым журналистом со скрытой съемкой. ... Согласия на съемку и публикацию я, естественно, не давала. Юристы уже работают".

Марину Хлебникову сняли на скрытую камеру без ее ведома / instagram.com/marina_hlebnikova_official

Гендиректор Мультимедийного информационного центра Известий в свою очередь ответил, что ему о съемке ничего не известно. Он также предположил, что эта неприятная ситуация "привиделась" Хлебниковой в силу ее состояния после пожара.

Марину Хлебникову сняли на скрытую камеру без ее ведома / instagram.com/marina_hlebnikova_official

Читайте также"Если бы я вышел в прямой эфир, или на Майдан": Данилко оправдался за исполнение песни про Бандеру

Ранее стало известно, то 41-летний Маколей Калкин женится на матери своего первенца, актрисе Бренде Сонг.

Другие интересные новости: