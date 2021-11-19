Певица Марина Хлебникова серьезно пострадала при пожаре в Москве

Марина Хлебникова / Telegram-канал Mash

Российская эстрадная певица, актриса Марина Хлебникова серьезно пострадала при пожаре в собственной квартире. Ее госпитализировали с сильными ожогами и отравлением продуктами горения. По предварительной информации, причиной пожара могла стать непотушенная сигарета.

По данным Telegram-канала Shot, 56-летняя Хлебникова госпитализирована в тяжелом состоянии после пожара, который случился в ее квартире на улице Ратной в городе Москва. Об инциденте стало известно вечером, 18 ноября. Сообщается, что загорелись вещи на площади 10 квадратов. Певицу доставили в НИИ имени Склифосовского с серьезными ожогами по всему телу и отравлением продуктами горения.

Как утверждают авторы ресурса, возможной причиной возгорания на втором этаже в двухуровневой квартире Хлебниковой могла стать непотушенная сигарета, о чем рассказала дочь певицы. Актриса приехала с гастролей в уставшем состоянии.

Дым почувствовали соседи певицы, после чего побежали к ее двери. Дочь певицы и ее мама спали. Они проснулись от шума и помогли отцу, который не может ходить, выбраться из квартиры. Его передали скорой, госпитализация не понадобилась. Прибывшие на место происшествия пожарные и полиция вошли в квартиру и увидели Хлебникову, которая лежала без сознания. Певицу доставили в ожоговое отделение. Возгорание ликвидировано.

Telegram-канал Mash пишет, что спасателей вызвала дочь певицы Доминика.

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"Из подъезда на носилках сперва вынесли мужчину - в сознании, затем Марину. Она была без сознания, в обгоревшей одежде и ожогах. Пожарные сразу стали звать медиков, но помощь пришлось оказывать прямо на улице, так как в машине скорой уже был мужчина", - сказано в сообщении.

Согласно информации ТАСС, Хлебникову подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

"Она находится в реанимации ожогового центра, подключена к ИВЛ, состояние тяжелое", - заявил собеседник российского агентства.

Марина Хлебникова

Марина Хлебникова – популярная в 1990-х российская эстрадная певица и актриса. Получила признание в 1997 году после выхода в свет хита Чашка кофею. В 1998 году певица выпустила еще один хит – Дожди. В 2001 году стала широко известной и ее песня Солнышко мое, вставай. Заслуженная артистка России, лауреат премии Золотой граммофон.

В 2019 году певица рассказала о своей серьезной болезни, но не говорила об этом подробно.