Звезда фильма Один дома, 41-летний Маколей Калкин женится на матери своего ребенка Бренде Сонг

Маколей Калкин женится во второй раз / gettyimages.com

41-летний актер кино и телевидения, музыкант, звезда фильмов Один дома, Богатнький Ричи и Добрый сынок Маколей Калкин сделал предложение матери своего единственного ребенка, актрисе Бренде Сонг.

Об этом сообщает издание People с отсылкой на личные источники.

Ранее Сонг также была замечена во время шопинга в Беверли Хиллс. На ее безымянном пальце красовалось кольцо с огромным бриллиантом.

Для Бренды Сонг этот брак будет первым, Калкин уже был прежде женат: два года на актрисе Рейчел Майнер, и девять лет в гражданском браке с Милой Кунис.

Романы Маколей Калкина

Маколей Калкин и Рэйчел Майнер

Первый брак звезды Один дома произошел в 1998 году, когда Калкину и его избраннице Рэйчел Майнер было всего по 17 лет. Пара познакомилась в нью-йоркской школе, в которой они вместе учились. Для того, чтобы заключить брак, влюбленным потребовалось разрешение родителей. Однако их отношения все же распались спустя два года - в 2000-ом. Правда, официально Калкин и Майнер развелись лишь в 2002 году

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Маколей Калкин и Рэйчел Майнер / gettyimages.com

Маколей Калкин и Мила Кунис

С голливудской актрисой украинского происхождения Милой Кунис Калкин был в отношениях девять лет - с 2002 по 2011 год. Как не пытались "поженить" влюбленных СМИ, их роман так и оставался неузаконенным. Несмотря на то, что расставание актеров прошло мирно и по обоюдном согласию, Калкин тяжело переживал разрыв. По слухам именно из-за этого он пристрастился к тяжелым наркотикам. Практически через год после того, как закончился его с Кунис роман, актер был госпитализирован с передозировкой медицинскими препаратами. К попытке самоубийства Калкина привела депрессия, наркотическая зависимость и расставание с Милой Кунис.

Маколей Калкин и Мила Кунис / gettyimages.com

Маколей Калкин и Бренда Сонг

В июне 2017 года на съемках фильма Changeland Маколей Калкин познакомился с американской актрисой Брендой Сонг. Между ними вспыхнул бурный роман, пара стала частой добычей папарацци, хотя каких-либо комментариев об их отношениях в прессе они не давали. Впрочем, в этом не было необходимости. В апреле 2021 года стало известно о появлении на свет Дакоты Сонг Калкина - общего сына актеров, названого в честь погибшей сестры Маколея. А спустя восемь месяцев после этого звезда Один дома решил сделать мать своего ребенка законной супругой.

Маколей Калкин и Бренда Сонг / gettyimages.com

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