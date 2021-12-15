Марина Хлебникова впервые после пожара лично обратилась к поклонникам

На записи сообщения от певицы она звучит очень оптимистично.
Певица Марина Хлебникова впервые самостоятельно вышла на связь после пожара, который произошел в средине ноября в квартире артистки в Москве.
После инцидента Хлебникову положили в больницу из-за множественных ожогов, ее состояние оценивали, как стабильно тяжелое.
К счастью, спустя месяц после пожара, певицу перевели из реанимации в обычную палату, и сейчас она стабильна. Артистка даже нашла в себе силы записать аудиообращение к поклонникам.
"Доброго времени суток, мои дорогие друзья. Как хорошо, что вы мне пишете - меня это очень поддерживает. Настроение у меня позитивное. Стараюсь идти на поправку - врачи помогают, персонал замечательный. Так что все со мной будет хорошо. По возможности буду вам конечно писать сначала голосовыми, а вся официальная информация будет на моей страничке в Инстаграме", - рассказала Хлебникова.
Голос певицы звучит достаточно бодро, а настроение у нее похоже и впрямь оптимистичное.Читайте такжеПредставители Марины Хлебниковой дали официальный комментарий о состоянии певицы после пожара
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