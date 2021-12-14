УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Тина Кароль удивила фанатов кардинальными переменами во внешности

14 декабря 2021, 18:19
Прослушать новость
Остановить

Артистка показала совершенно другие глаза, губы и нос.

Как бы могла выглядеть Тина Кароль в кукольном образе? / instagram.com/tina_karol

36-летняя певица Тина Кароль прекрасно выглядит и в макияже и без него.

Артистка не смущается показывать свою естественную красоту и всячески отрицает какое-либо вмешательство в ее внешность. Хоть ее порой и подозревают в увеличении губ и груди, и пластике носа, Кароль настаивает на натуральности своего облика.

Недавно она поделилась забавными кадрами, на которых показала, как могла бы выглядеть, если бы "перекроила" лицо по последним модным веяниям.

Певица дурачилась, общаясь с фанатами в сторис. Она примеряла различные фильтры, которые изменяли ее внешность. Одна из масок удивила особенно сильно.

На какие-то секунды Тина Кароль превратилась в свою кукольную копию. Причем копию куклы Bratz с весьма нестандартной внешностью - огромными, ярко накрашенными глазами и губами, а также неестественно крошечным носиком.

Реклама
Тина Кароль в образе куклы Bratz / instagram.com/tina_karol

Читайте также"Сгусток флюидов": Тина Кароль без комплексов показала упругие прелести в латексном наряде

Ранее обновленное лицо после уколов красоты показала певица Таисия Повалий.

Другие интересные новости:

viber
шоу-бизнес Тина Кароль новости шоу бизнеса
Сейчас вы просматриваете новость «Тина Кароль удивила фанатов кардинальными переменами во внешности». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Как украсить елку в Новый год 2022, чтобы привлечь удачу – стильные и необычные решения в год ТиграКак украсить елку в Новый год 2022, чтобы привлечь удачу – стильные и необычные решения в год Тигра Редкая удача в деньгах, покупка квартиры и везение во всем: счастливые месяцы для знаков зодиака в год ТиграРедкая удача в деньгах, покупка квартиры и везение во всем: счастливые месяцы для знаков зодиака в год Тигра Самое вкусное меню на Новый год 2022: простые рецепты за считанные минутыСамое вкусное меню на Новый год 2022: простые рецепты за считанные минуты Новый тариф Нафтогаза: украинцам объяснили резкое изменение цены на газНовый тариф Нафтогаза: украинцам объяснили резкое изменение цены на газ Вкуснейший мясной рулет на Новый год 2022: невероятно простой рецептВкуснейший мясной рулет на Новый год 2022: невероятно простой рецепт
Хочешь первым узнавать о важных новостях в Telegram?
позже
Подписаться
18:23

Неизвестная болезнь забрала почти сотню жизней в Африке: ВОЗ сообщает первые подробности

18:19

Тина Кароль удивила фанатов кардинальными переменами во внешности

18:01

Третья доза вакцины от COVID-19 в Украине: в Минздраве рассказали, кому рекомендуют еще один уколВидео

17:55

Под Киевом мужчина устроил стрельбу по людям: силовикам пришлось брать штурмом его квартируВидео

17:31

Надя Дорофеева обнажила точеные ножки в экстремально коротком жемчужном мини

Реклама
17:10

"Очень черная пятница": в киевском супермаркете сделали "скидку" на сосиски из индейки за 2000 грн

16:54

Северный поток-2 остановит транзит газа через Украину: Зеленский предупредил Европу о мощном удареВидео

16:48

Зеленский 15 декабря встретится с Макроном и новым канцлером ГерманииВидео

16:43

Более 500 км дорог за год: на Днепропетровщине подводят итоги "Большой стройки"

16:35

Новая "услуга" от Укрзализныци: снегопад атаковал людей прямо в вагонеВидео

16:35

Самый красивый новогодний маникюр 2022, который одобрит Черный Водяной ТигрФото

16:31

Что подарить мужу на Новый год 2022 - классические и оригинальные идеи подарковВидео

16:26

Под Днепром отец 10 лет насиловал троих дочерей

16:10

Диетолог перечислила продукты, которые повышают риск тромбоза после COVID-19

16:05

Праздники в январе 2022: сколько будут отдыхать в Украине

15:54

Кулеба о диалоге Зеленского и Путина: организация переговоров не ведетсяВидео

15:43

Как уберечь печень от разрушения - ответ нутрициолога

15:39

И это только начало: подсолнечное масло в Украине подорожало более чем на 60%Видео

15:14

Как избавиться от отеков тела - советы диетологаВидео

15:11

Как нарядить елку в Новый год 2022 для привлечения денежного успеха и удачи – цвета для знаков ЗодиакаВидео

Реклама
14:55

"Куек, остановись!": Ани Лорак вышла на сцену без трусиков в платье с неприличным разрезом

14:44

"Отправили в роддом уже умирать": коронавирус забрал жизнь беременной на 7 месяце, муж винит врачей

14:40

Драка под Радой: митинг ФОПов перерос в стычки с силовикамиВидео

14:24

Борьба за Украину и ситуация с пленными: Зеленский подверг критике Запад и призвал ударить по РФВидео

14:15

Вкуснейшие салаты на Новый год 2022: три изумительно простых рецептаВидео

14:14

Рада поддержала допуск иностранных военных в Украину на учения

14:10

Надежда Мейхер едва прикрыла соски летящим полупрозрачным платьем

14:03

Украина ввозит в десять раз больше свинины, чем экспортирует: на таможне шокировали цифрами

13:52

"Ждите цунами заражений": в ВОЗ предупредили о совместной "атаке" штаммов "Дельта" и "Омикрон"

13:47

Лунный календарь стрижек на январь 2022: лучшие дни для новой прически и покраски

13:36

Магнитные бури в декабре 2021: как пережить День святого Николая и РождествоВидео

13:31

Как украсить елку в Новый год 2022, чтобы привлечь удачу – стильные и необычные решения в год Тигра

13:15

Отказ Киева от НАТО в обмен на отвод войск: Зеленский заявил о "выброшенных на помойку" обещаниях РФВидео

13:06

Потенциал для шантажа: Зеленский назвал причину скопления войск РФ возле украинской границыВидео

13:04

Диагноз поставили в 11 лет: во Львове бабушка подарила внуку шанс на нормальную жизньВидео

13:00

Гороскоп на завтра 15 декабря 2021: Ракам – знаки судьбы, Львам – ревность, Скорпионам – потериВидео

12:40

Сердце занято, но не Огневич: на кого Дмитрий Шевченко променял певицу

12:25

Верховная Рада упростила получение гражданства иностранцам, которые воевали за УкраинуВидео

12:16

"Большая стройка" Зеленского капитально обновила объездную Тального: дорогу откроют 15 декабря

12:11

Вашингтон не будет ничего решать с Путиным за спиной Украины - Кулеба

Реклама
12:10

Снег будет сыпать почти ежедневно: украинцев предупредили о резком похолоданииВидео

11:52

Католическое Рождество 2021 – дата, традиции, будет ли выходной

11:48

Водить научился в Интернете и проехал 60 км: на Сумщине подросток вместе с братом сбежал из домаВидео

11:42

"Кусающиеся цены на горошек и курятину": эксперт пояснила, почему дорожают "новогодние" продукты

11:42

В Полтаве 2-летний ребенок вернулся из садика с разрезанным языком, мальчику наложили пять швовВидео

11:30

Мистер Биг из сериала Секс в большом городе лично поздравил Олю Цибульскую с Днем рождения

11:13

На Прикарпатье поезд раздавил авто: в ужасной аварии погибли мужчина и женщина

11:04

С апреля 2022-го антибиотики в аптеках только по е-рецептам - Минздрав

10:29

Шестеро пассажиров автобуса пострадали в ДТП в Луганской области, один – погибФотоВидео

10:22

При имплементации REMIT важно разграничить функции и полномочия НКРЭКУ и АМКУ – эксперт

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять