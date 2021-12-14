Тина Кароль удивила фанатов кардинальными переменами во внешности

Как бы могла выглядеть Тина Кароль в кукольном образе? / instagram.com/tina_karol

36-летняя певица Тина Кароль прекрасно выглядит и в макияже и без него.

Артистка не смущается показывать свою естественную красоту и всячески отрицает какое-либо вмешательство в ее внешность. Хоть ее порой и подозревают в увеличении губ и груди, и пластике носа, Кароль настаивает на натуральности своего облика.

Недавно она поделилась забавными кадрами, на которых показала, как могла бы выглядеть, если бы "перекроила" лицо по последним модным веяниям.

Певица дурачилась, общаясь с фанатами в сторис. Она примеряла различные фильтры, которые изменяли ее внешность. Одна из масок удивила особенно сильно.

На какие-то секунды Тина Кароль превратилась в свою кукольную копию. Причем копию куклы Bratz с весьма нестандартной внешностью - огромными, ярко накрашенными глазами и губами, а также неестественно крошечным носиком.

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Тина Кароль в образе куклы Bratz / instagram.com/tina_karol

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Ранее обновленное лицо после уколов красоты показала певица Таисия Повалий.

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