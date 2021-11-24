Тина Кароль в супероблегающем платье пикантно лежала в новом клипе

Кароль представила новый клип / https://www.instagram.com/tina_karol/?hl=ru

Украинская певица Тина Кароль недавно выпустила новый альбом "Двойной рай", а теперь и порадовала поклонников новым клипом.

Звезда предстала на кадрах в облегающем платье черного цвета. Она распустила волосы и сделала на лице нежный макияж.

Свой образ Тина дополнила туфлями на высокой шпильке, которые придавали образу сексуальности, когда она лежала на полу.

Весь ролик певица будто бы разговаривала по красному телефону с барабаном.

Таким образом она представила mood-видео на песню "Поцелуй на фарт".

Реклама

Напомним, ранее украинская певица Maruv ошеломила поклонников новым клипом, в котором показала половой акт с мужем.

Также ранее Ани Лорак блеснула своими прелестями в латексном наряде.

Читайте также: