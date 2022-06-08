"Она очень хочет жить": у сестры Жанны Фриске обнаружили рак

Наталья и Жанна Фриске / соцсети

Сестра известной певицы Жанны Фриске, которая умерла от опухоли головного мозга в 2015 году, Наталья Фриске рассказала о том, что их семья вновь столкнулась с онкологией.

В Instagram Наталья Фриске рассказал, что страшную болезнь, забравшую в свое время известную российскую певицу, теперь обнаружили у ее двоюродной сестры.

Наталья сообщила, что речь идет о ее кузине Татьяне Гончаренко.

"Она живет в Украине. 11 лет назад у нее была онкология груди, но в тот момент ее удалось спасти, и вот 11 лет она была в ремиссии. К сожалению, сейчас у нее случился рецидив, и не просто рецидив, а с метастазами в позвоночник и печень. Мы сейчас ищем любые способы помощи ей. Потому что девочка очень хочет жить, девочка молодая и очень хочется помочь ей", - пояснила Фриске.

Семья занялась сбором средств для двоюродной сестры Жанны Фриске.

Двоюродная сестра Жанны и Натальи Фриске Татьяна Гончаренко / instagram.com/kosmetolog_tatyanagoncharenko

Смерть Жанны Фриске

В середине 2013 года у певицы Жанны Фриске диагностировали опухоль головного мозга - глиобластому.

Фриске проходила лечение в лучших клиниках мира, в том числе в США, Германии, Прибалтике и Китае, где врачам удалось добиться длительной ремиссии.

Читайте такжеКак сейчас выглядит единственный сын Жанны Фриске - 8-летний Платон

В определенный момент врачи пришли к выводу, что жизни Фриске больше ничто не угрожает. В октябре 2014 года она вернулась в Россию.

В июне 2015 года Фриске умерла от рака. Как рассказал отец певицы, она почти три месяца лежала в коме.