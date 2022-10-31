УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Решающий фактор: почему не удалось спасти Жанну Фриске

31 октября 2022, 09:27

Певица Жанна Фриске решила, что так будет лучше для ее сына, которым она только забеременела.

Наталья и Жанна Фриске
Наталья и Жанна Фриске / соцсети

Российская певица и солистка популярной группы "Блестящие" Жанна Фриске, которая скончалась в 2015 году от рака мозга, узнала о своем диагнозе одновременно с новостью о том, что она скоро станет мамой.

Как сообщил российский сайт 7dn.ru, решающим фактором стало то, что певица упустила драгоценное время и вовремя не начала лечение, так как опасалась за здоровье свого нерожденного сына.

Сообщают, что врачи сразу же предложили начать терапию против роста опухоли мозга, но Жанна выбрала здоровье ребенка. Кроме того, как рассказала близкая подруга певицы Ольга Орлова, Фриске никогда не делала ЭКО, которое принято считать основным фактором появления болезни Фриске. Она также добавила, что выбирать способ, которым женщина хочет стать матерью, это личное дело каждой женщины.

Напомним, ранее сестра звезды Наталья Фриске рассказала в одном из интервью, как Жанна мужественно сражалась с болезнью и как ее муж, телеведущий Дмитрий Шепелев ужасно относился, когда та была беременна.

"Она очень боялась поправиться, так как Дима все время называл ее жирным бурундуком. Ну как так можно называть свою любимую женщину?", - заявила Наталья в программе Секрет на миллион.

Читайте такжеВыглядит как Жанна Фриске, парализована и в депрессии: СМИ раскрыли подробности о болезни Заворотнюк

Когда ей подошел срок рожать, беременная Жанна улетела в США. Платон появился на свет в одной из клиник Майами.

Вас также может заинтересовать:

Жанна Фриске
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

10:19

Под Киевом есть раненые и разрушения в результате ракетных ударов РФ

09:54

Часть Киева без света: российские ракеты повредили энергообъект, питающий около 350 тысяч квартир

09:38

Ракетный террор РФ: в Украине вводят экстренные отключения электроэнергии – ОПВидео

09:27

Решающий фактор: почему не удалось спасти Жанну Фриске

09:23

"Демилитаризизация" топ-оккупантов: ВСУ полностью уничтожили пункт управления 1-й танковой армии РФ

Реклама
09:06

Хорошие русские Россию не спасут: только большая кровьмнение

08:47

Массовая ракетная атака по Украине: есть "прилеты", ряд областей без света и водыВидео

08:35

Дочь-"халк" путинистки Шукшиной влезла в кружевное боди

08:30

Гороскоп на сегодня 31 октября 2022: Львам – ложь, Водолеям – неприятности, Рыбам – доход

08:26

Оккупанты устроили террор жителям Херсонщины: пытаются заставить их уехать из областиВидео

08:15

Ракетный удар по Киеву: в столице прогремели мощные взрывы, часть города обесточена и нет воды

08:03

"Сдача Путина в обмен на Тайвань": Каспаров рассказал о сделке, которую Китай мог предложить СШАВидео

07:12

ВСУ на юге уничтожили десятки оккупантов, 2 склада с боеприпасами, танк и "Акацию" врага

06:47

Путин надеется на суровую зиму и продолжит войну в 2023 году - ISWВидео

06:36

Что делать с Путиным: объяснение на примере грязной, наглой, вонючей крысымнение

06:16

Гороскоп на ноябрь 2022 для Стрельцов: названы самые удачные и прибыльные дниВидео

05:20

Украину накроет холодрыга: синоптики рассказали, когда и где ждать резкого похолоданияВидео

04:13

"Наступает его конец": бывший посол Беларуси назвал самый большой страх ЛукашенкоВидео

03:20

Бомбезная закуска за 60 гривен: необыкновенный рецепт на Новый год 2023Видео

03:10

Синоптики рассказали, когда в Украину придут морозыВидео

Реклама
02:05

У Украины не будет потерь новых территорий: прогноз военного эксперта

01:31

Дьявольски красива: украинская звезда Викингов Кэтрин Винник показала фигуру в кожаном комбинезоне

00:51

Приметы на 31 октября: всего 1 традиция поможет обрести здоровье и деньги на весь годВидео

30 октября, воскресенье
23:52

Украину ожидает еще один резкий скачек цен на продукты: что подорожает больше всегоВидео

23:28

"Пшеница-убийца": Зеленский высмеял "причину" выхода России из "зерновой сделки"Видео

23:04

ВСУ пойдут вперед: эксперт спрогнозировал, какие города освободят на ХерсонщинеВидео

22:30

3 дня в неделе, когда голову категорически нельзя мыть: можно привлечь большие бедыВидео

22:28

Мощный залп артиллерии ВСУ обезглавил "элитную" танковую армию оккупантов РФВидео

22:12

"Худший месяц в этом году": астролог Росс рассказал, когда в ноябре лучше никуда не ездитьВидео

21:57

"Цепные псы" Путина "мочат" генералов: экс-полковник ФСБ рассказал о чистках в РФВидео

21:52

"Многие дома без света целый день": в Киеве вводят жесткие графики отключения электроэнергииВидео

21:39

Гороскоп на ноябрь 2022 для Весов: неожиданность, прибыль и любовный треугольникВидео

21:27

Голос країни-12 - 9 выпуск: итоги второй части Вокальных боевВидео

21:22

Зерновой шантаж: РФ заблокировала в "морском коридоре" более 200 судовВидео

20:58

Данилов набросился на Россию и резко отреагировал на новую причину выхода из "зерновой сделки"Видео

20:55

"Прилеты" у Антоновского моста: в захваченном РФ Херсоне прогремели мощные взрывыВидео

20:37

Гороскоп на ноябрь 2022 для Дев: начинается период неожиданных событий и переменВидео

20:23

"Бавовна" в России: после "прилета" под Белгородом резко пропал светВидео

20:10

Приметы на 1 ноября: какие 3 вещи запрещено делать, чтобы не испортить всю жизньВидео

20:05

Дженнифер Лопес показала, какой ее в спальне видит Бен Аффлек

Реклама
19:59

Новая волна мобилизации: в ВСУ назвали главное условие усиления призыва в УкраинеВидео

19:55

Перестанут работать: почему деньги категорически нельзя хранить в спальне

19:29

Андрей Шевченко показал редкое фото повзрослевшего красавца-сына

19:27

Атака на базу ЧФ: в Севастополе могли уничтожить 9 кораблей РФ - капитан 1 рангаВидео

19:12

Готовы ли россияне отдать жизнь за Крыммнение

19:07

"Эвакуация" оккупантов с Херсонщины: армия РФ хочет забрать артустановки с правого берега - ГенштабВидео

18:55

В Турции "научат" Bayraktar сбивать ракетами "воздух-воздух" иранские дроны-камикадзеВидео

18:34

Зеленский провел важнейшее заседание Ставки: подробностиВидео

18:30

Удар с "зернового" судна: у Шойгу сочинили новый фейк об атаке на корабли РФВидео

18:13

Лучше Черной мамбы: 16-летняя дочь Ольги Фреймут едва втиснула пышные формы в облегающий комбинезон

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыНовости Харькова
Синоптик
Погода на ноябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода на неделю
Праздники
Выходные в ноябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиМодный маникюр
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюНоволуние в октябреГороскоп на ноябрьГороскоп на неделю
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять