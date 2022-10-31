Решающий фактор: почему не удалось спасти Жанну Фриске

Наталья и Жанна Фриске / соцсети

Российская певица и солистка популярной группы "Блестящие" Жанна Фриске, которая скончалась в 2015 году от рака мозга, узнала о своем диагнозе одновременно с новостью о том, что она скоро станет мамой.

Как сообщил российский сайт 7dn.ru, решающим фактором стало то, что певица упустила драгоценное время и вовремя не начала лечение, так как опасалась за здоровье свого нерожденного сына.

Сообщают, что врачи сразу же предложили начать терапию против роста опухоли мозга, но Жанна выбрала здоровье ребенка. Кроме того, как рассказала близкая подруга певицы Ольга Орлова, Фриске никогда не делала ЭКО, которое принято считать основным фактором появления болезни Фриске. Она также добавила, что выбирать способ, которым женщина хочет стать матерью, это личное дело каждой женщины.

Напомним, ранее сестра звезды Наталья Фриске рассказала в одном из интервью, как Жанна мужественно сражалась с болезнью и как ее муж, телеведущий Дмитрий Шепелев ужасно относился, когда та была беременна.

"Она очень боялась поправиться, так как Дима все время называл ее жирным бурундуком. Ну как так можно называть свою любимую женщину?", - заявила Наталья в программе Секрет на миллион.

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Когда ей подошел срок рожать, беременная Жанна улетела в США. Платон появился на свет в одной из клиник Майами.

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