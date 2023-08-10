Последние дни "блестящей": Жанну Фриске перед смертью привязывали к кровати

Отец Фриске рассказал про сильные приступы, которые могли сломать позвоночник певицы.

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Жанна Фриске перед смертью страдала ужасными ломками, вспоминает ее отец / коллаж: Главред, фото: instagram.com/friske_natalia

Российская певица и актриса Жанна Фриске скончалась в июне 2015 года от глиобластомы - неоперабельной опухоли мозга, про которою она узнала через несколько месяцев после рождения единственного сына Платона.

Родные артистки ревностно оберегают память о ней, и лишь недавно начали раскрывать подробности ее болезни. Так ее отец, Владимир Борисович, рассказал росСМИ, что Жанна могла потерять сознание от головной боли, а из-за ужасных ломок ее посоветовали привязывать к кровати.

"Потому что врачи сказали: если не будете привязывать, она может сломать себе позвоночник. Так сильно крутило. Потом проходит приступ, она очнется и спрашивает: "Ой, что со мной случилось? Я ничего не чувствовала". Она теряла сознание перед этим", - делится жуткими воспоминаниями Фриске-старший.

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Также Владимир Борисович рассказал, что последние месяцы певица провела в родительском доме - опухоль с левого полушария мозга распространилась на правое. Жанна стала терять зрение, а затем впала в кому. В таком состоянии она прожила три месяца, и умерла, не приходя в себя.

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