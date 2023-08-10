Ахеджакова поразила "выходкой" в поддержку Украины - в России истерика

На гастролях в Германии Лия Ахеджакова вышла на сцену с флагом Украины и сорвала овации публики

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Лия Ахеджакова поддержала Украину / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Актриса Лия Ахеджакова, которая осуждает военное вторжение России в Украину, вышла на сцену с флагом Украины на гастролях в Германии.

Лия Меджидовна вышла на сцену, прижимая к сердцу украинский. Она сорвала овации публики, но в России уже закатили истерику, пишут в СМИ страны-агрессора.

Глава российского Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин возмутился смелым поступком актрисы. Он сообщил о требовании признать ее иноагентом.

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Лия Ахеджакова вышла на сцену с Украинским флагом / скриншот с видео

"Все уже поняли, кто такая Ахеджакова и кто у нее хозяин. Сейчас она конкретно выходит с флагом Украины. Оставлять безнаказанно будет глупо — человек выполняет установки, которые дает ей Запад", - отличился бредом российский чинуша.

Ранее актриса Лия Ахеджакова, которая уже неоднократно поддерживала Украину, рассказала, почему разочаровалась в российском диктаторе.

Также стоит отметить, что 84-летняя актриса призналась, что на нее уже лежит донос в прокуратуре и ее вскоре признают иноагентом. В то же время Ахеджакова не собирается уезжать из России.

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