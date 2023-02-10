"Родина-уродина": Ахеджакова не сдержалась после травли за поддержку Украины

Актриса Лия Ахеджакова, которую оставили без ролей в "Современнике", ожидает новых подлостей от РФ за ее позицию относительно войны в Украине.
84-летняя актриса призналась, что на нее уже лежит донос в прокуратуре и ее вскоре признают иноагентом. В то же время Ахеджакова не собирается уезжать из России.
"Это моя "Родина-уродина". Нам она нравится, хоть и не красавица. Мне уже 84 года, чтобы отсюда тикать. Пусть они уезжают. Я никуда не уеду, я тут должна все это пережить. Слишком долго живу тут", - заявила актриса.
Ранее актриса Лия Ахеджакова, которая уже неоднократно поддерживала Украину, рассказала, почему разочаровалась в российском президенте.
Также Ахеджакова прокомментировала пожизненное заключение для российского оккупанта Вадима Шишимарина. Его признали виновным в убийстве мирного жителя в Сумской области. Он стал первым осужденным за зверства в нашей стране.
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