УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

"Родина-уродина": Ахеджакова не сдержалась после травли за поддержку Украины

10 февраля 2023, 12:15
Лия Ахеджакова заявила, что не собирается уезжать из России, несмотря на отношение к ней.
Лия Ахеджакова
Лия Ахеджакова / Скриншот

Актриса Лия Ахеджакова, которую оставили без ролей в "Современнике", ожидает новых подлостей от РФ за ее позицию относительно войны в Украине.

84-летняя актриса призналась, что на нее уже лежит донос в прокуратуре и ее вскоре признают иноагентом. В то же время Ахеджакова не собирается уезжать из России.

"Это моя "Родина-уродина". Нам она нравится, хоть и не красавица. Мне уже 84 года, чтобы отсюда тикать. Пусть они уезжают. Я никуда не уеду, я тут должна все это пережить. Слишком долго живу тут", - заявила актриса.

Ранее актриса Лия Ахеджакова, которая уже неоднократно поддерживала Украину, рассказала, почему разочаровалась в российском президенте.

Также Ахеджакова прокомментировала пожизненное заключение для российского оккупанта Вадима Шишимарина. Его признали виновным в убийстве мирного жителя в Сумской области. Он стал первым осужденным за зверства в нашей стране.

Вам может быть интересно:

Автор: Сергей Кущ
Лия Ахеджакова новости шоу бизнеса
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

12:18

Пушистый боец: на Волыни женщина бросила бизнес и пошла с котом служить в терроборону

12:15

"Родина-уродина": Ахеджакова не сдержалась после травли за поддержку УкраиныВидео

12:06

Российские "Калибры" пересекли границы Молдовы и Румынии - ЗалужныйВидео

12:00

Лукашенко не попадет в Гаагу, его будут судить или убьют белорусы – Игорь ЭйдманВидео

11:58

У кондитеров можно не заказывать: царский рецепт нежнейшего рулета, который получается всегдаВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

11:50

Украина официально запросила у Нидерландов F-16: в Амстердаме дали ответ КиевуВидео

11:45

Воздушная тревога: вероятен пуск до сотни ракет - СМИВидео

11:32

Ракетный удар по Украине: часть Хмельницкого без света, в Харькове есть раненыеВидео

11:30

Выводим пятно от свечи: волшебный состав, который вернет чистоту одежде, мебели и ковру

Реклама
11:04

Срок за Levi’s и Montana: почему в СССР запрещали и садили в тюрьму за джинсыВидео

11:01

Войска РФ наступают на Луганщине, оккупанты хотят дойти до Лимана – ГайдайВидео

10:55

Как за 2 минуты почистить огромного карпа от чешуи и не испачкать всю кухню: балдежный трюкВидео

10:49

Они поддержат и придут на помощь в любое время: топ-3 самых добрых знаков зодиака

10:39

Удар в спину и восстание молодежи: Путина ждут два неприятных сюрприза уже весной - АндрусивВидео

10:38

Сколько дают денег за декретный отпуск: как государство помогает матерямВидео

10:38

Лежа на диване ждут манны небесной: лишь 3 знака зодиака являются величайшими лентяямиВидео

10:30

Россия атаковала Киев: обломки ракеты повредили два авто, дом и электросети

10:06

Россия запустила ракеты по Украине: объявлена воздушная тревога, работает ПВО

10:03

Перестать платить или вообще не назначать: кому могут на время отменить пенсииВидео

09:10

Если бы не героизм украинской нации, Запад бы принял поражениемнение

Реклама
09:06

"Будет цвести жасмин": экстрасенс объяснил, когда стоит ждать конца войныВидео

09:05

Второе полугодие или конец 2023-го: у Зеленского сделали прогноз о получении Украиной боевой авиацииВидео

08:45

Гороскоп на сегодня 10 февраля 2023: Ракам – энергичность, Рыбам – разочарования

08:27

Военный эксперт спрогнозировал, смогут ли россияне захватить Донецкую областьВидео

08:02

Украина готова ударить по войскам РФ в Крыму дальнобойными ракетами Британии – The TimesВидео

07:39

Новая атака россиян: удары по Харькову, Запорожью и ДнепруВидео

07:05

Почему нельзя стирать перед сном: этой приметы придерживались еще наши предки

06:20

Психическая атака на Путинамнение

05:10

Будут пышные и румяные: как приготовить самые вкусные оладьиВидео

03:20

Зачем натирать зеркала картошкой: этот секрет перевернет представление об уборке с ног на голову

02:04

Тина Кароль блеснула грудью без белья в шелковом платье-комбинации

01:35

Мурлыка предупреждает об опасности: как понять, что кошка уловила дома негатив

00:51

Зачем 10 февраля нужно перестирывать все вещи в доме: приметы и что нельзя делатьВидео

09 февраля, четверг
23:59

В Бердянске расцвела "бавовна": ВСУ попали в аэродром и одним махом ликвидировали сотню оккупантовВидео

23:39

"Я раньше пукал непроизвольно, теперь же - только вспомнив вас": звезда Кухни подколол россиян

23:28

"Нам завидуют": Путин объяснил, почему "все лезут к России"Видео

23:25

Современный маникюр на День святого Валентина: 5 неповторимых вариантов, чтобы выразить чувстваФото

23:16

"Мы готовы к такому сценарию": Данилов заявил, что РФ может атаковать пути поставок оружия УкраинеВидео

23:06

Украина предупредила Молдову, что РФ планирует взять ее под контроль: в Кишиневе отреагировалиВидео

22:52

"Мы вас посадим!": Макаревич рассказал жизненный анекдот о судьбе "невозвращенцев" в РФ

Реклама
22:30

Зачем класть лавровый лист в кошелек: деньги будут течь к вам рекой

22:21

"Обострение уже началось, ситуация тяжелая": Гайдай сообщил о наступлении россиян на ЛуганщинеВидео

22:09

Зачем сыпать соль в обувь: очень действенный совет, который многих удивит

22:08

За паспортом: популярную российскую телеведущую застукали в посольстве ИзраиляВидео

22:01

Почему 11 февраля нельзя разбивать яйца: приметы и что нельзя делатьВидео

21:41

"РФ перешла из "огневого вала" на "мясной"": оккупанты уже практически не воюют техникой – АндрусивВидео

21:16

"Год назад никто бы не поверил": Резников намекнул на возможность получения боевых кораблейВидео

21:07

"Они все нам отдали": Подоляк рассказал, какие страны пошли ва-банк ради победы Украины в войнеВидео

21:06

Зачем в воду для пельменей добавляют 1 секретный ингредиент: становятся в 10 раз вкуснее - рецептВидео

20:32

"Хотят бороться против НАТО": Пригожин придумал новый фейк об американцахВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на неделюГороскоп на завтраГороскоп таро на неделю
Персоны
Марк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий Ким
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Синоптик
Прогноз погодыПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять