Для РФ люди - расходный материал: Ахеджакова высказалась о первом приговоре для россиянина в Украине

Ахеджакова высказалась о первом приговоре для россиянина в Украине / instagram.com/akhedzhakova1938/

Российская актриса Лия Ахеджакова, которая неоднократно высказывалась в поддержку Украины и открыто осуждала преступные действия Путина, прокомментировала пожизненное заключение российского оккупанта Вадима Шишимарина.

Его признали виновным в убийстве мирного жителя в Сумской области. Он стал первым осужденным за зверства в нашей стране.

На своей странице в Instagram Ахеджакова отметила, что за все это время люди очень сильно устали от войны.

"Устали и на Западе, что является очень плохим сигналом для Украины. Бомбежки уже не так широко обсуждаются в СМИ, а убитые гражданские стали уже правилом, а не исключением. И украинцам обязательно нужно "удержать" своих союзников, чтобы президент России Владимир Путин и все его подчиненные, причастные к развязанной кровопролитной войне, оказались под трибуналом и получили заслуженные наказания", - написала она.

Читайте такжеВозомнил себя персонажем из "Властелина колец": оккупант вонзил клинок в сердце украинцуВоенный оккупант Вадим Шишимарин, которому нет и 22-х лет, убил простого человека, без зазрения совести, не подумав о последствиях, морали и человеческом достоинстве, которого у него, похоже, нет, считает Ахеджакова.

"Путин отправил Шишимарина на войну в Украину, где последний убил ни в чем неповинного человека. Теперь Вадим на пожизненное сядет в тюрьму, а российский "лидер" продолжит отдыхать в Кремле, раздавая всяким Моторолам и Пушилиным награды", - высказалась актриса о пожизненном сроке Шишимарина.

Читайте также"Все равно нам хана": Ахеджакова призвала коллег не молчать о войне в УкраинеАхеджакова подчеркнула, что для РФ люди - это лишь расходный материал, что можно увидеть на примере не только Шишимарина, но и сотен других российских солдат.

"К сожалению, для России люди являются расходным материалом, что мы видим на примере осужденного на пожизненное заключение оккупанта или Медведчука, и сотен других российских солдат, которых Москва не хочет менять на тех же "азовцев". Кремлю хочется показать украинцам свое отношение к ним и к их по-настоящему демократической системе, путем всяческих нарушений по отношению к защитникам Мариуполя и других украинских городов", - уверена актриса.

Напомним, 21-летний российский военный Вадим Шишимарин, который убил гражданского в Сумской области, на суде попросил прощения у жены погибшего.

Во время слушаний он заявил, что не хотел стрелять, однако из-за угроз старшего по званию все-таки выпустил автоматную очередь в беззащитного мужчину.

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