"Жестко": Билозир раскрыла секрет стройной фигуры в 69 лет

Оксана Билозир рассказала, каких правил придерживается, чтобы сохранять форму

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Как Оксана Билозир следит за фигурой / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Оксана Билозир

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Каких правил питания придерживается Оксана Билозир

Каким спортом занимается певица

Народная артистка Украины Оксана Билозир поделилась секретами своей моложавой внешности и стройной фигуры в 69 лет. В интервью Blik.ua певица призналась, что поддержание хорошей физической формы требует от нее серьезной дисциплины.

Отвечая на вопрос о секрете своей фигуры, звезда подчеркнула, что главную роль играют сила воли и контроль рациона, а не изнурительные диеты.

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Оксана Билозир - похудение / фото: instagram.com, Оксана Билозир

"Жестко. После шести часов я не ем. Надо мало есть, правильно есть, следить за собой. Но это все зависит от внутреннего состояния. Должна быть большая мотивация, которая подкреплена волей. Я на это не могу пожаловаться", - рассказала Билозир.

При этом исполнительница призналась, что привычный спорт в ее жизни отсутствует. Вместо регулярных тренировок Оксана Билозир выбирает быструю ходьбу и плавание, а также любит кататься на лыжах. Лучшей "физкультурой" певица считает свои живые выступления на сцене.

Оксана Билозир сейчас / фото: instagram.com, Оксана Билозир

"Нет, спортом не занимаюсь. Я очень много хожу, это мое, быстрая ходьба. Могу плавать, но это не то чтобы я стабильно этим занималась. На лыжах катаюсь, потому что мне это нравится. Это мое хобби. А так спортом я никогда не занималась. Я очень много работаю. Два часа на сцене - это тоже очень большая физическая нагрузка. Ты поешь, прыгаешь, бегаешь. Это очень хорошая физкультура", - подытожила артистка.

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О персоне: Оксана Билозир Оксана Билозир - украинская певица и политический деятель. Народная артистка Украины (1994). Министр культуры и искусств Украины (февраль 2005 года - май 2005 года), министр культуры и туризма Украины (май 2005 года - сентябрь 2005 года). Народный депутат Украины IV, V, VI, VIII созывов, сообщает Википедия.

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