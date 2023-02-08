"Сижу и плачу": россияне отомстили Ахеджаковой за поддержку Украины

Лия Ахеджакова уже обратилась к члену Совета при Путине по правам человека.

Лия Ахеджакова / Скриншот

Российская актриса Лия Ахеджакова, которая еще до вторжения РФ в Украину поддерживала нашу страну, пожаловалась журналистам, что ее убрали из всех спектаклей.

По словам самой 84-летней актрисы, ей уже сообщили о том, что ее сняли с репертуара "Современника". Она видела приказ руководства, а также новое расписание постановок, пишут росСМИ.

"Меня предупредил директор, что меня больше в репертуаре не будет по требованию каких-то разгневанных людей, которые пишут ему письма. Департамент культуры подтвердил, чтобы меня убрали из репертуара театра. Сижу и плачу. Я все понимаю, знаю, кто это пишет, кто это организовывает, но сделать ничего нельзя", - сообщила актриса.

Также Ахеджакова обратилась к члену Совета при Путине по правам человека, чтобы узнать, кто же решил убрать ее из спектаклей. Стоит отметить, что актриса далеко не первая, которую лишаюь работы из-за позиции относительно войны в Украине.

Ранее актриса Лия Ахеджакова, которая уже неоднократно поддерживала Украину, рассказала, почему разочаровалась в российском президенте.

Также Ахеджакова прокомментировала пожизненное заключение для российского оккупанта Вадима Шишимарина. Его признали виновным в убийстве мирного жителя в Сумской области. Он стал первым осужденным за зверства в нашей стране.

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