УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Ахеджакова поплатилась за осуждение войны и поддержку Украины

15 декабря 2022, 10:44
84-летняя Лия Ахеджакова призналась, что уже опасается обсуждать политику с коллегами.
Лия Ахеджакова
Ахеджакова поплатилась за осуждение войны и поддержку Украины / Скриншот

Актрису Лию Ахеджакову, которая активно выступает против военного вторжения России в Украину, начали травить на родине.

84-летняя артистка призналась, что опасается обсуждать политику с коллегами, поскольку уже сталкивается с негативной реакцией, пишут росСМИ.

"Я знаю, с кем уже нельзя разговаривать. Один мой партнер Саша Берда, мы у Виктюка с ним играли и много-много лет в "Квартире Коломбины". Играли и в других спектаклях Виктюка, и вдруг он перестал со мной здороваться. А когда он болел, я ездила в больницу, говорила с врачами, говорила, что это потрясающий, замечательный совершенно артист, помогите. Он был сильно болен. Звонила Саше, его дочке и вдруг он перестал со мной здороваться", - поделилась актриса.

По ее словам, она тяжело пережила такую реакцию коллеги.

"Я говорю: "Саш, ты со мной не здороваешься?" И вчера, стоя на нашей общей сцене он мне сказал: "Не буду я с тобой здороваться!" Я расплакалась. Ну он ушел, не видел. Стала много плакать", — продолжила Ахеджакова.

Напомним, на российскую актрису Лию Ахеджакову, которая неоднократно высказывалась в поддержку Украины и открыто осуждала преступные действия Путина, было совершено нападение.

Также Ахеджакова прокомментировала пожизненное заключение для российского оккупанта Вадима Шишимарина. Его признали виновным в убийстве мирного жителя в Сумской области. Он стал первым осужденным за зверства в нашей стране.

Читайте также:

Автор: Сергей Кущ
Лия Ахеджакова новости шоу бизнеса
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

10:58

В Конгресс США внесли резолюцию об исключении России из Совбеза ООН – Foreign Policy

10:54

"Погиб экс-президент Украины": пропагандисты РФ опозорились диким фейкомВидео

10:44

Ахеджакова поплатилась за осуждение войны и поддержку Украины

10:39

Военный эксперт пояснил, сможет ли система Patriot "пачками" сбивать иранские дроны

10:29

Омолаживающие стрижки для круглого лица 2023: 4 удачных варианта, которые реально стройнят

Реклама
10:24

"Решающее преимущество" над РФ: Запад может вооружить Украину истребителями - СМИВидео

10:15

Штаб ССО получил мощный генератор от Олега Крота из TECHIIA

10:00

День Святого Николая 2023: что можно и нельзя дарить детям

09:53

Ротация войск и дополнительный призыв: у Зеленского объяснили ситуацию с мобилизацией в УкраинеВидео

09:52

"Узнаем до Нового года или после": эксперт оценил слухи о способном бить по Москве украинском оружииВидео

09:49

США планируют предоставить Украине комплекты "умных" бомб - The Washington PostВидео

09:25

Олег Катков: Передача Украине ЗРК Patriot - предпосылка для появления истребителей НАТОВидео

09:17

НАТО и ЕС скоро призовут Кремль вывести армию из Украины – PoliticoВидео

09:10

От ВСУ не ушел: под Бахмутом ликвидировали вагнеровца-киллера "Колобка"

08:53

Боевой радиус дрона – 930 км: в Турции совершил первый полет ударный БПЛА Baykar KızılelmaВидео

08:45

Под Бахмутом грузинские бойцы ВСУ отправили "к Кобзону" целую группу "вагнеровцев"

08:42

Россия без Путина: элиты в РФ не выпускают диктатора к людям - военный ВСУВидео

08:33

Грядут уже не артиллерийские, а ракетные дуэлимнение

08:15

Гороскоп на сегодня 15 декабря: Ракам – беспокойство, Стрельцам – изменения и раздражение

08:06

Войска РФ провалились в Украине, поэтому Путин в бессилии боится выступать перед публикой – ISWВидео

Реклама
07:51

"Миллион долларов каждому украинцу": эксперт рассказал, когда Россия начнет выплачивать репарацииВидео

07:35

Знающие люди не ставят микроволновку на холодильник: в чем причина

07:18

Китай сделал ставку на РФ: Пекин будет больше покупать нефти, газа и усилит связи с Москвой – WSJВидео

06:57

Три знака зодиака, которые разбогатеют в 2023 году: астролог рассказал, кто будет притягивать деньгиВидео

06:31

Армия Украины готовится к разным сценариям в ближайшие месяцы – ЗалужныйВидео

06:13

Каскадная деоккупация: как ВСУ переходят на стандарты НАТОмнение

06:00

С Днем работников суда: яркие картинки и замечательные поздравления в стихах и прозеФото

05:00

От чего портится батарея ноутбука: 7 советов, как не добить аккумулятор "рабочей лошадки"

04:05

Развал и междоусобные войны: полковник объяснил, что будет твориться в РФ после победы УкраиныВидео

03:20

Нежнейшие котлеты, от которых все будут в восторге: самый вкусный и быстрый рецептВидео

03:03

Военный эксперт спрогнозировал, где ВСУ устроят новую "бавовну"Видео

02:41

Оля Полякова засветила ямочки на пояснице в платье со скандально глубоким вырезом на спине

02:37

"Как конь": Волочкова в прозрачном платье стала посмешищемВидео

02:10

Завалило снегом и заморозило до - 18º: украинцев предупредили об опасном циклоне с югаВидео

01:35

"РФ нужно 1000 лет, чтобы закрыть все небо": Россия не может защитить аэродромы и мосты – СвитанВидео

01:00

Гороскоп на неделю 19-25 декабря 2022: Рыбам – компромиссы, Львам – поездки, а Тельцам – работа

00:51

Приметы на 15 декабря: какие 2 вещи нужно сделать каждому, чтобы привлечь богатствоВидео

00:02

Лукашенко блефует перед Путиным: Жданов об угрозе наступления БеларусиВидео

14 декабря, среда
23:13

"За месяц столько не производят": Арестович рассказал о крахе оккупантовВидео

23:03

Ксения Мишина поработала мышцами на камеру в облегающей униформе

Реклама
22:58

Певица Alyosha растрогала сеть милыми фото детей

22:51

"Крыса, загнанная в угол": Арестович рассказал о возможности убить ПутинаВидео

22:40

На РосТВ спели украинскую народную песню, а потом приготовили "кубанский борщ"Видео

22:29

"Бойтесь собственных желаний": Данилов пригрозил РоссииВидео

22:03

Лазарев ярко "опустил" Киркорова на росТВ

21:49

Олимпийская чемпионка Ольга Харлан показала редкие фото с горячим парнем-итальянцем

21:45

Меган Маркл унизила Кейт Миддлтон одним кадромВидео

21:44

Роман Цимбалюк. Скабеева в прямом эфире допросила российского генералаВидеоблоги

21:34

"Будет унизительный уход": Украина освободит Крым в 2023 году - ФукуямаВидео

21:31

Почему темнеет серебро и чем его категорически нельзя чистить

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыНовости телеграмНовости Харькова
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Праздники
Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023Календарь 2023
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять