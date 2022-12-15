84-летняя Лия Ахеджакова призналась, что уже опасается обсуждать политику с коллегами.

Ахеджакова поплатилась за осуждение войны и поддержку Украины / Скриншот

Актрису Лию Ахеджакову, которая активно выступает против военного вторжения России в Украину, начали травить на родине.

84-летняя артистка призналась, что опасается обсуждать политику с коллегами, поскольку уже сталкивается с негативной реакцией, пишут росСМИ.

"Я знаю, с кем уже нельзя разговаривать. Один мой партнер Саша Берда, мы у Виктюка с ним играли и много-много лет в "Квартире Коломбины". Играли и в других спектаклях Виктюка, и вдруг он перестал со мной здороваться. А когда он болел, я ездила в больницу, говорила с врачами, говорила, что это потрясающий, замечательный совершенно артист, помогите. Он был сильно болен. Звонила Саше, его дочке и вдруг он перестал со мной здороваться", - поделилась актриса.

По ее словам, она тяжело пережила такую реакцию коллеги.

"Я говорю: "Саш, ты со мной не здороваешься?" И вчера, стоя на нашей общей сцене он мне сказал: "Не буду я с тобой здороваться!" Я расплакалась. Ну он ушел, не видел. Стала много плакать", — продолжила Ахеджакова.

Напомним, на российскую актрису Лию Ахеджакову, которая неоднократно высказывалась в поддержку Украины и открыто осуждала преступные действия Путина, было совершено нападение.

Также Ахеджакова прокомментировала пожизненное заключение для российского оккупанта Вадима Шишимарина. Его признали виновным в убийстве мирного жителя в Сумской области. Он стал первым осужденным за зверства в нашей стране.

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