"Вот свезло физ. иноагенту!": Макаревич показал тайно уехавшую из РФ Лию Ахеджакову

Лия Меджидовна снялась в компании "запрещенных" и "неугодных".
Советская и российская актриса Лия Ахеджакова выступает против войны в Украине, публично критикует военную политику Путина и занимается волонтерством в пользу украинского народа.
За это заслуженная артистка и любимица многих поколений стала жертвой порицаний и пересудов в РФ. Несмотря на это, Ахеджакова приняла решения не покидать страну-агрессора, и действовать изнутри.
Однако столкнулась с новой волной осуждения в неблагодарной террористической стране. Лию Меджидовну раскритиковали за то, что она приняла участие в спектакле, который ставили в Израиле, куда сбежали многие российские артисты, несогласные с путинской политикой.
Фотографию с Ахеджаковой и российским актером Анатолием Белым, который также отстаивает антивоенную позицию, на своей странице в Facebook опубликовал Андрей Макаревич, признанный в РФ иностранным агентом.
Он поблагодарил актеров за прекрасный спектакль и атмосферу, и с иронией подчеркнул, что "неугодные" в рашистской стране артисты расцветают там, где за свободомыслие людей не преследуют и не убивают при загадочных обстоятельствах.
"Удивительно - я здесь бываю в театрах чаще, чем в Москве. И работы одна лучше другой. Недавно - премьера моноспектакля А. Белого "Я здесь!", вчера - "Мой внук Вениамин" с Лией Ахеджаковой! Вот свезло физ. иноагенту!" - подписал снимок Макаревич.
Ранее российская актриса Лия Ахеджакова, которая уже неоднократно поддерживала Украину, рассказала, почему разочаровалась в российском президенте, которого поддерживала на заре его карьеры.
Также Лии Ахеджаковой за ее антивоенную позицию предложили дать украинское гражданство - одна из украинских актрис назвала ее более достойной кандидатурой, чем многих украинских знаменитостей, занявших сторону врага.
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