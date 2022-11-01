"Вот свезло физ. иноагенту!": Макаревич показал тайно уехавшую из РФ Лию Ахеджакову

Лия Ахеджакова встретилась в Израиле с Андреем Макаревичем и Анатолием Белым / instagram.com/i_akhedzhakova

Советская и российская актриса Лия Ахеджакова выступает против войны в Украине, публично критикует военную политику Путина и занимается волонтерством в пользу украинского народа.

За это заслуженная артистка и любимица многих поколений стала жертвой порицаний и пересудов в РФ. Несмотря на это, Ахеджакова приняла решения не покидать страну-агрессора, и действовать изнутри.

Однако столкнулась с новой волной осуждения в неблагодарной террористической стране. Лию Меджидовну раскритиковали за то, что она приняла участие в спектакле, который ставили в Израиле, куда сбежали многие российские артисты, несогласные с путинской политикой.

Фотографию с Ахеджаковой и российским актером Анатолием Белым, который также отстаивает антивоенную позицию, на своей странице в Facebook опубликовал Андрей Макаревич, признанный в РФ иностранным агентом.

Он поблагодарил актеров за прекрасный спектакль и атмосферу, и с иронией подчеркнул, что "неугодные" в рашистской стране артисты расцветают там, где за свободомыслие людей не преследуют и не убивают при загадочных обстоятельствах.

"Удивительно - я здесь бываю в театрах чаще, чем в Москве. И работы одна лучше другой. Недавно - премьера моноспектакля А. Белого "Я здесь!", вчера - "Мой внук Вениамин" с Лией Ахеджаковой! Вот свезло физ. иноагенту!" - подписал снимок Макаревич.

Лия Ахеджакова встретилась в Израиле с Андреем Макаревичем и Анатолием Белым / facebook.com/makarevichav

Ранее российская актриса Лия Ахеджакова, которая уже неоднократно поддерживала Украину, рассказала, почему разочаровалась в российском президенте, которого поддерживала на заре его карьеры.

Также Лии Ахеджаковой за ее антивоенную позицию предложили дать украинское гражданство - одна из украинских актрис назвала ее более достойной кандидатурой, чем многих украинских знаменитостей, занявших сторону врага.

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